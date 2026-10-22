Argentina y Brasil realizaron un importante ejercicio militar conjunto con tanques, paracaidistas y fuerzas especiales

El Ejército Argentino completó su participación en el Ejercicio Combinado Arandú 2026, desarrollado en territorio brasileño. Las operaciones incluyeron maniobras blindadas, lanzamientos de paracaidistas, acciones de fuerzas especiales y ejercicios de tiro real.

Hoy 21:23

El Ejército Argentino concluyó con éxito su participación en el Ejercicio Combinado Arandú 2026, una importante operación militar desarrollada junto al Ejército de Brasil en el estado de Río Grande do Sul, que permitió poner a prueba las capacidades operativas de ambas fuerzas en un escenario de alta exigencia.

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Las actividades tuvieron su fase operativa entre el 13 y el 17 de octubre y contemplaron el despliegue de tanques, vehículos blindados, paracaidistas, unidades de aviación y efectivos de fuerzas especiales.

El ejercicio se desarrolló principalmente en el campo de instrucción Barão de São Borja, ubicado en Santa María, y en la región de Faxinal do Soturno, en territorio brasileño.

La iniciativa formó parte del programa de cooperación militar bilateral correspondiente al período 2025-2026 y fue considerada una de las actividades más ambiciosas del ciclo por la magnitud del despliegue y la complejidad de las operaciones realizadas.

Un importante despliegue de tanques y vehículos militares

Uno de los aspectos más destacados del operativo fue el traslado del equipamiento militar argentino hacia Brasil, una tarea que requirió una compleja planificación logística y la coordinación entre organismos de ambos países.

El Ejército Argentino movilizó tanques TAM 2C-A2, vehículos blindados Stryker 8x8 y camiones tácticos Oshkosh, que fueron transportados por ferrocarril desde la estación de Zárate hasta Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes.

En ese lugar, personal del Batallón de Ingenieros de Monte 12 construyó una rampa especial para facilitar la descarga del material pesado.

Posteriormente, alrededor del 10 de octubre, los vehículos militares cruzaron hacia territorio brasileño a través del puente internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas, mediante un operativo coordinado con Trenes Argentinos y autoridades de ambos países.

El despliegue logístico había comenzado a mediados de septiembre y constituyó una de las etapas fundamentales para concretar las actividades militares previstas.

Maniobras blindadas, paracaidistas y operaciones especiales

Durante el ejercicio, los efectivos argentinos y brasileños integraron distintas unidades combinadas para desarrollar operaciones coordinadas en diversos escenarios.

Entre las organizaciones conformadas se encontraron la Brigada Combinada 22, la Fuerza de Tarea Paracaidista, la Fuerza de Tarea de Operaciones Especiales, el Batallón Aeromóvil y el Batallón de Aviación.

Las actividades incluyeron operaciones de infiltración, acciones directas de fuerzas especiales, asaltos aeromóviles y lanzamientos paracaidistas, destinados a fortalecer la capacidad de respuesta y coordinación entre los efectivos de ambos ejércitos.

También se desarrollaron maniobras con vehículos blindados, ejercicios de cruce de cursos de agua y prácticas de tiro real con piezas de artillería de 155 milímetros y tanques TAM 2C-A2.

Estas operaciones permitieron evaluar procedimientos, mejorar la coordinación táctica y poner en práctica técnicas de combate en un entorno de entrenamiento conjunto.

El objetivo: fortalecer la cooperación militar entre Argentina y Brasil

El Ejercicio Combinado Arandú 2026 tuvo como propósito principal mejorar la interoperabilidad entre los ejércitos de Argentina y Brasil, mediante la unificación de procedimientos y el intercambio de experiencias operativas.

Desde el Ejército Argentino destacaron que estas actividades contribuyen al fortalecimiento de las capacidades militares y permiten ampliar las posibilidades de despliegue y actuación en operaciones combinadas.

Además, remarcaron la importancia del trabajo conjunto con fuerzas armadas de países amigos como parte del proceso permanente de adiestramiento y cooperación internacional.

La experiencia permitió consolidar conocimientos, perfeccionar procedimientos y fortalecer los vínculos profesionales entre militares de ambas naciones, en un marco de camaradería e intercambio de experiencias.

Qué significa Arandú, el nombre del ejercicio militar

El nombre Arandú proviene del idioma guaraní y está vinculado con el concepto de sabiduría, una idea que representa el espíritu de aprendizaje y cooperación que caracteriza a este tipo de actividades militares.

De esta manera, la edición 2026 del ejercicio concluyó con un balance positivo, tras completar una serie de operaciones de alta complejidad que permitieron fortalecer la preparación de las tropas argentinas y brasileñas para actuar de manera coordinada.