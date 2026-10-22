La intendente entregó más de 160 uniformes de trabajo al personal de la Dirección de Electricidad

La Ing. Norma Fuentes realizó la segunda entrega anual de uniformes a los empleados de la Dirección de Electricidad, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer las condiciones de trabajo y brindar los elementos necesarios para el desarrollo de sus tareas diarias.

Hoy 20:17

La jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Coordinación, Mario Benavente; de Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; de Gobierno, Walter Medina Salomón y de Economía, Anabel Arce; y del subsecretario del área, Francisco Zamora.

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El personal de la repartición cumple un rol fundamental en la instalación, mantenimiento y la expansión del alumbrado público en calles, avenidas y espacios verdes de la ciudad, además de tener a cargo el funcionamiento de los semáforos.

“Garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas es crucial para contribuir al bienestar de los vecinos. Por eso, todos debemos respetar la invaluable labor del personal y colaborar en el cuidado del alumbrado público”, indicó la jefa comunal.

“Esta repartición ha crecido notablemente durante los últimos años y ha asumido el desafío de capacitarse continuamente para estar a la altura de los avances tecnológicos actuales. Esto nos ha permitido reconvertir a tecnología LED más del 90 % de la red de alumbrado público urbano”, señaló.

La jefa comunal también resaltó “la importancia de proteger del vandalismo los bienes públicos, que son propiedad de toda la comunidad”, así como “la necesidad de seguir trabajando codo a codo para posicionar a la ciudad a la vanguardia del norte argentino en materia de calidad lumínica”.

Por su parte, el director de Electricidad, Marcelo Aguilar, agradeció al gabinete municipal “por valorar el esfuerzo, la dedicación y el trabajo de cada empleado” y destacó “la innovación tecnológica impulsada durante esta gestión, que ha mejorado considerablemente la visibilidad en la vía pública y favorecido la circulación segura y ordenada de peatones y vehículos”.

En tanto, en representación del personal, el secretario general del SUOEM, José Alzogaray, valoró “el diálogo abierto y fluido con las autoridades del municipio” y destacó “la importancia de preservar las fuentes laborales en un contexto económico nacional sumamente difícil”. También participó el secretario general de Simusa, Leonardo Alvarez.

En esta oportunidad, se entregaron 165 conjuntos de indumentaria y elementos de protección personal, compuestos por pantalones y camisas de grafa color marrón claro, botines, cascos de seguridad, rompevientos, gorras y guantes.