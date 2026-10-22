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Olímpico cambió de día y horario su partido ante Peñarol por la Liga Nacional

El Negro bandeño debía enfrentar al conjunto marplatense el sábado 31 de octubre, pero el encuentro fue reprogramado.

Hoy 20:05

Olímpico de La Banda anunció una modificación en la programación de su próximo compromiso frente a Peñarol de Mar del Plata, correspondiente a la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro, que originalmente estaba previsto para el sábado 31 de octubre, a las 11.30, fue reprogramado y finalmente se disputará el lunes 2 de noviembre, a partir de las 22, en el estadio Vicente Rosales de la ciudad de La Banda.

De esta manera, el conjunto bandeño tendrá una nueva fecha para recibir al equipo marplatense en una presentación como local.

El partido mantiene su escenario original y únicamente se modificaron el día y el horario, por lo que los simpatizantes deberán tener en cuenta la nueva programación para acompañar al Negro en el Vicente Rosales.

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