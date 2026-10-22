Julio Díaz, sobre el duelo ante Atenas: "Debemos ser protagonistas y ganar”

El entrenador del Profe analizó la clasificación frente a Sportivo Belgrano, destacó la evolución del equipo y reconoció que deben mejorar la eficacia ofensiva. Además, anticipó cómo imagina el encuentro del domingo ante el conjunto cordobés por el Federal A.

Hoy 19:50

Sarmiento de La Banda se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Torneo Federal A y su entrenador, Julio Díaz, se mostró confiado en las posibilidades del equipo de seguir avanzando en la Reválida. El Profe recibirá este domingo 25 de octubre, desde las 16, a Atenas de Río Cuarto, por el partido de ida de la segunda etapa eliminatoria.

En la previa del compromiso, el director técnico realizó un balance de la clasificación frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, destacó el crecimiento futbolístico y mental de sus dirigidos y reconoció los aspectos que deberán mejorar para afrontar una serie en la que ya no contarán con ventaja deportiva.

El análisis de la clasificación ante Sportivo Belgrano

“Nos quedamos con sensaciones buenas. Fue una serie dura, Sportivo Belgrano es un equipo grande que jugó con dos torres arriba, mucho juego directo”, analizó Díaz.

El entrenador recordó que su equipo tuvo oportunidades para marcar diferencias en La Banda, aunque la falta de contundencia impidió conseguir una victoria.

“En La Banda tuvimos situaciones claras, pero no pudimos abrir el partido y terminamos aferrándonos al empate que nos hacía pasar de fase”, explicó.

En ese sentido, Díaz fue autocrítico y reconoció que la falta de eficacia es uno de los principales aspectos que necesita corregir el equipo.

“Nos está faltando la finalización y eficacia. Estamos trabajando para mejorarlo, no nos va a alcanzar en la fase siguiente si no corregimos”, advirtió.

La evolución de Sarmiento desde la llegada de Julio Díaz

Más allá de las dificultades para convertir, el entrenador valoró el crecimiento que experimentó Sarmiento desde su llegada al banco de suplentes, especialmente en el aspecto defensivo y en la fortaleza mental del plantel.

“El equipo maduró en varios aspectos. Cuando llegamos venía de sufrir varias goleadas y eso hablaba de errores. Hoy se pondera la solidez”, señaló.

Díaz destacó particularmente el rendimiento del equipo en San Francisco, donde considera que sus jugadores mostraron una evolución importante.

“En San Francisco se hizo un trabajo correcto y mejoramos. Hay una fortaleza mental importante y no nos quedamos en el error”, sostuvo.

El técnico remarcó que el crecimiento también se refleja en la preparación física y la capacidad para afrontar situaciones adversas, aunque insistió en que todavía resta mejorar en los últimos metros.

“Mejoramos desde lo físico y lo mental. La deuda es finalizar y mejorar en la toma de decisiones para lograr abrir los partidos”, reconoció.

Qué espera Julio Díaz del duelo ante Atenas de Río Cuarto

El próximo rival de Sarmiento será Atenas de Río Cuarto, un equipo que llega mejor ubicado en la clasificación y que, a diferencia del Profe, contará con ventaja deportiva en caso de igualdad en la serie.

Por este motivo, el conjunto bandeño necesitará conseguir un resultado favorable como local para afrontar la revancha con mayores posibilidades de avanzar.

Díaz aseguró que ya estudió al rival y anticipó que espera un planteo diferente al que presentó Sportivo Belgrano en la eliminatoria anterior.

“Sé bastante porque los estuve viendo y nos va a jugar distinto, con un juego asociado. Sabemos de sus fortalezas y debilidades y vamos a diagramar el mejor esquema, sabiendo que debemos ser protagonistas y ganar”, explicó.

De esta manera, el entrenador dejó en claro que Sarmiento buscará asumir la iniciativa en La Banda, consciente de la importancia de sacar una ventaja antes de viajar a Córdoba.

“Tenemos los pies sobre la tierra y vamos paso a paso”

Sobre el cierre, Julio Díaz transmitió confianza en sus dirigidos y aseguró que el plantel tiene las condiciones necesarias para continuar avanzando en la competencia.

“Yo siempre confié en estos jugadores porque los conozco y sé que tenemos un buen plantel. El equipo deja todo y no se guarda nada”, afirmó.

Sin embargo, evitó adelantarse a una eventual clasificación y remarcó que la prioridad es mantener la concentración en el próximo compromiso.

“Tenemos los pies sobre la tierra, laburando humildemente y vamos paso a paso. Tenemos con qué pasar de fase y no nos queremos ir más allá de lo que nos toca”, concluyó.

Sarmiento vs. Atenas: día, horario y árbitros confirmados

El encuentro de ida de la segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal A se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 16, en La Banda.

El Consejo Federal confirmó que el árbitro principal será Jorge David Etem, de Mendoza, acompañado por Iván Adriel Araya Quintero, también de Mendoza, y Pablo Alberto Ramírez, de Totoras, como asistentes. El cuarto árbitro será Franco Ezequiel Campos, también de Totoras.

Sarmiento buscará hacerse fuerte ante su gente y conseguir una victoria que le permita llegar con ventaja a la revancha, en una serie que será determinante para mantener viva la ilusión de seguir avanzando en el Federal A.