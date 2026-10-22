Dalma Maradona se quebró en el último día del juicio por la muerte de su padre: “Quiero que se haga justicia”

La hija mayor de Diego Maradona atravesó una jornada cargada de emoción durante la etapa final del proceso judicial. Entre lágrimas, volvió a reclamar que se determinen las responsabilidades por el fallecimiento del ídolo argentino.

Hoy 19:36

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona llegó este jueves a una jornada decisiva, marcada por el dolor de su familia y la expectativa por la resolución judicial. Una de las imágenes más conmovedoras fue la de Dalma Maradona, quien se mostró profundamente angustiada y reiteró su pedido de justicia por el fallecimiento de su padre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Quiero que se haga justicia”, expresó la hija del Diez, reflejando el reclamo que sostiene desde el inicio de la investigación sobre las circunstancias en las que murió el exfutbolista.

La jornada se desarrolló en el marco de la etapa final del juicio, luego de meses de audiencias, declaraciones de testigos, presentación de pruebas y alegatos de las partes.

El dolor de Dalma y el pedido de justicia por su padre

Desde que comenzó el proceso judicial, Dalma y Gianinna Maradona mantuvieron una postura firme respecto de la necesidad de esclarecer las responsabilidades de los profesionales que estuvieron a cargo de la salud de su padre.

En distintas oportunidades, ambas cuestionaron las condiciones en las que Diego atravesó sus últimos días y reclamaron que los acusados respondan ante la Justicia por sus presuntas responsabilidades.

El dolor familiar también quedó expuesto durante las audiencias, especialmente cuando se reconstruyeron las circunstancias que rodearon el fallecimiento del exfutbolista.

En esta última jornada del debate, la angustia volvió a hacerse visible en Dalma, quien espera que el proceso permita obtener respuestas sobre lo sucedido.

Un juicio marcado por las acusaciones contra el equipo médico

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras permanecía bajo internación domiciliaria en una vivienda de Tigre, provincia de Buenos Aires.

Su fallecimiento dio origen a una extensa investigación judicial destinada a determinar si existieron conductas negligentes u omisiones por parte de los profesionales responsables de su atención médica.

Entre los principales acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, quienes integraron el equipo que intervino en el tratamiento del exfutbolista.La acusación sostiene que existieron graves deficiencias en la atención médica, mientras que las defensas rechazan las responsabilidades penales atribuidas a sus representados.

El proceso también estuvo atravesado por fuertes controversias, incluida la anulación del primer juicio en 2025, luego del escándalo que involucró a la entonces jueza Julieta Makintach por su participación en un documental sobre el debate judicial.

La familia espera una definición judicial

A casi seis años de la muerte de Maradona, el reclamo de sus hijas continúa siendo uno de los aspectos más sensibles del caso.

Durante el desarrollo del juicio, Dalma expresó en reiteradas oportunidades su convencimiento de que el fallecimiento de su padre podría haberse evitado si hubiera recibido una atención adecuada, una cuestión que deberá ser evaluada por el tribunal a partir de las pruebas presentadas.

La etapa final del proceso representa un momento especialmente significativo para la familia, que busca conocer las responsabilidades judiciales por la muerte de uno de los mayores ídolos de la historia del fútbol.

Mientras se aguarda la definición del tribunal, el pedido de Dalma volvió a resumir el sentimiento de sus seres queridos: que se esclarezca lo sucedido y se haga justicia por Diego Maradona.