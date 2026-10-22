Rodrigo Ledesma ilusiona a Central Argentino: “Nos propusimos ir por la revancha”

El delantero del Albo palpitó el duelo de ida ante Social Pinto por la tercera ronda eliminatoria del Torneo Regional y destacó el compromiso del plantel.

Hoy 19:25

Central Argentino se prepara para afrontar una nueva instancia decisiva en su camino hacia el ascenso. El conjunto bandeño visitará este domingo 25 de octubre a Social Pinto, desde las 16, por el partido de ida de la tercera ronda eliminatoria del Torneo Regional, en una serie que aparece como un nuevo desafío para las aspiraciones del Albo.

En la previa del compromiso, el delantero Rodrigo Ledesma analizó el presente del equipo, destacó la preparación del plantel y dejó en claro que el objetivo es conseguir el ascenso, luego de la experiencia vivida en la temporada anterior.

“Venimos hace casi un mes sin jugar, pero le metemos al 100% para afrontar el partido que viene, que no va a ser nada fácil. Van a ser 90 minutos difíciles, no sabemos mucho del rival, pero saldremos a jugar para traer algo valioso para La Banda”, expresó el atacante.

Un plantel que combina juventud y experiencia

A pesar del tiempo transcurrido desde su última presentación oficial, Ledesma aseguró que el equipo mantiene un buen nivel de preparación y que la competencia interna es uno de los aspectos positivos del grupo.

“El equipo está bien y funciona de la mejor manera. Todos están bien y tenemos un grupo de buenos jugadores jóvenes y de experiencia”, sostuvo.

En ese sentido, el delantero remarcó que gran parte del plantel ya conoce las exigencias de este tipo de competencias, debido a su participación en la edición anterior.

“Nos propusimos ir por la revancha. Casi la mayoría del plantel estuvo en el torneo anterior”, señaló, dejando en evidencia las ganas de tener una nueva oportunidad de alcanzar el objetivo.

Ledesma y su presente en Central Argentino

Al referirse a su situación personal, el atacante destacó el buen ambiente que existe dentro del vestuario y la importancia de la competencia entre compañeros para elevar el rendimiento colectivo.

“En lo personal estoy bien, hay un buen ambiente, hay mucha competencia sana y eso es bueno. Estoy entrenando al 100% para aportar mi granito de arena”, manifestó.

El delantero buscará ser una de las piezas importantes del conjunto bandeño en una eliminatoria que comenzará fuera de casa y en la que Central Argentino intentará conseguir un resultado favorable para afrontar la revancha.

El mensaje a los hinchas: “Que confíen”

Sobre el cierre, Rodrigo Ledesma dejó un mensaje cargado de ilusión para los simpatizantes de Central Argentino, que esperan ver al equipo alcanzar el ascenso.

“El hincha que confíe. Día a día entrenamos de la mejor manera para que las cosas salgan bien y este año le vamos a dar lo que tanto se merece el hincha de Central Argentino. Vamos a ir a buscar el ascenso”, afirmó.

Con esa convicción, el Albo buscará dar el primer paso en una serie que promete ser exigente y en la que intentará ratificar su condición de candidato.

Social Pinto vs. Central Argentino: horario y árbitros

El encuentro de ida de la tercera ronda eliminatoria se disputará este domingo 25 de octubre, con la siguiente programación: