Dolor en La Banda: vecinos y seres queridos despidieron a Ariel Tévez con emotivos mensajes

El joven había resultado gravemente herido en un choque frontal entre dos motocicletas ocurrido sobre la Ruta Provincial 1. Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, muestras de cariño y palabras de consuelo para sus seres queridos.

Hoy 20:12

La muerte de Ariel Tévez, un joven de la ciudad de La Banda que falleció este jueves 22 de octubre, generó una profunda conmoción entre vecinos, amigos y personas cercanas a su entorno. Tras conocerse la triste noticia, comenzaron a circular en las redes sociales numerosos mensajes de despedida y muestras de acompañamiento para su familia.

Una despedida cargada de emoción

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Una de las publicaciones difundidas en redes expresó la tristeza por la pérdida del joven y acompañó a sus seres queridos en este difícil momento. “Con profunda tristeza despedimos a Ariel Tévez, un joven de nuestra ciudad de La Banda que hoy deja un inmenso dolor entre sus seres queridos”, señala el mensaje.

La publicación también hizo referencia a la dificultad de encontrar consuelo ante una pérdida irreparable y pidió fortaleza para afrontar el dolor. La despedida concluyó con unas palabras cargadas de emoción: “Descansá en paz, querido Ariel. Que brille para vos la luz que no tiene fin”.

En los comentarios, otras personas se sumaron a las muestras de afecto y expresaron sus condolencias. “No hay palabra de consuelo para este inmenso dolor. Dios dale consuelo a sus padres. QEPD Ariel, que brille la luz que no tiene fin. Fuerza a toda la familia”, expresó uno de los mensajes.

Las muestras de cariño y el apoyo a su familia

Entre las despedidas también hubo palabras que reflejaron la cercanía y el cariño que Ariel despertaba entre quienes lo conocían. “Descansa en paz, vecinito hermoso”, escribió una persona, que además envió fuerzas a sus seres queridos.

Otro de los mensajes expresó: “Te abrazo fuerte, Moni querida. Muchas fuerzas ante tanto dolor. Tu hijito ya descansa en los brazos de Dios. Mis condolencias al papá y a toda la familia”.

También hubo palabras de despedida cargadas de tristeza: “Cuánto dolor, querido Ariel. Descansa en paz, mi niño, y mándale mucha fuerza a tus padres, que te aman tanto”.

Por su parte, otro mensaje pidió que el joven descanse en paz y expresó: “Brille para vos, Arielito, la luz que no tiene fin. Fortaleza a los padres y a su abuelo Chino”.

A lo largo de las publicaciones se repitieron los pedidos de fortaleza y consuelo para sus padres, Mónica Castagna y Ariel Gustavo Tévez, además de los demás familiares y seres queridos que atraviesan este difícil momento.

Las muestras de afecto estuvieron acompañadas por expresiones de tristeza, recuerdos y deseos de que la familia encuentre fuerzas para afrontar la pérdida. Las redes sociales se convirtieron así en un espacio para despedir al joven y hacerle llegar su acompañamiento a sus seres queridos.

El choque frontal que terminó con su vida

El accidente ocurrió el sábado 17 de octubre, durante la tarde, sobre la Ruta Provincial 1, en un sector ubicado después del barrio San Fernando, en La Banda.

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Por causas que se investigan, dos motocicletas colisionaron de frente y sus conductores sufrieron lesiones de consideración. Tras el impacto, personal de Guardavidas intervino en el lugar y trasladó a los heridos al Centro Integral de Salud Banda (CISB). Según la información difundida inicialmente, uno de los motociclistas se encontraba inconsciente como consecuencia de las heridas sufridas.

En el lugar también trabajó personal policial de la Departamental 5.ª, que intervino en las actuaciones correspondientes.

Cinco días después del siniestro, la muerte de Ariel Tévez provocó numerosas muestras de pesar en La Banda. Vecinos y conocidos eligieron las redes sociales para despedirlo con emotivos mensajes y enviar sus condolencias a toda su familia.