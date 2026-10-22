Terminó el juicio por la muerte de Diego Maradona: absolvieron a un médico y el veredicto se conocerá el 22 de diciembre

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro dio por concluido el debate judicial y absolvió al médico clínico Pedro Di Spagna. Los otros seis acusados deberán esperar dos meses para conocer la decisión de los jueces.

Hoy 20:15

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona llegó a su fin este jueves 22 de octubre, luego de varios meses de audiencias, declaraciones testimoniales y alegatos. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro anunció que el veredicto sobre los seis acusados restantes se conocerá el próximo 22 de diciembre.

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Durante la última jornada, los magistrados resolvieron absolver al médico clínico Pedro Di Spagna, quien había sido señalado inicialmente por su participación en la atención del exfutbolista durante sus últimos días de vida.

La decisión se produjo después de que tanto la Fiscalía como las querellas retiraran las acusaciones contra el profesional, al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal en el fallecimiento del ídolo argentino.

Por qué absolvieron al médico clínico

Pedro Di Spagna había llegado al juicio acusado junto con otros seis profesionales de la salud que intervinieron en la atención de Maradona durante su internación domiciliaria.

Sin embargo, durante los alegatos, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren concluyeron que el médico no tenía poder de decisión sobre el tratamiento del exfutbolista.

Según explicaron, Di Spagna actuó únicamente como interconsultor y atendió a Maradona en una sola oportunidad, por lo que consideraron que no correspondía mantener la imputación en su contra.

La postura fue acompañada por las querellas, lo que permitió avanzar con su absolución antes de que se conozca el veredicto sobre el resto de los involucrados.

Los seis acusados que esperan el veredicto

Con la absolución de Di Spagna, seis profesionales continúan a la espera de la resolución judicial por las presuntas responsabilidades en la muerte de Diego Maradona.

Entre ellos se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, quien fue médico personal del Diez; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni; y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Durante sus alegatos, la Fiscalía sostuvo que la muerte del exfutbolista podría haberse evitado y atribuyó distintas responsabilidades a los integrantes del equipo encargado de su atención médica.

En ese sentido, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron 12 años de prisión para Leopoldo Luque, 10 años para Nancy Forlini y 8 años para Agustina Cosachov.

También pidieron penas de cinco años para Carlos Díaz y de cuatro años para Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

Por su parte, las defensas rechazaron las acusaciones y solicitaron la absolución de sus representados, al cuestionar que se haya demostrado una responsabilidad penal directa en el fallecimiento de Maradona.

Una causa atravesada por la polémica y la anulación del primer juicio

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras permanecía bajo internación domiciliaria en una vivienda ubicada en Tigre, provincia de Buenos Aires.

Su muerte dio origen a una investigación judicial para determinar si existieron negligencias, omisiones o decisiones médicas que contribuyeron al desenlace fatal.

El proceso estuvo marcado por numerosas controversias. Una de las más importantes ocurrió en mayo de 2025, cuando el primer juicio fue declarado nulo tras el escándalo protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach, quien participaba en la producción de un documental relacionado con el debate judicial.

Como consecuencia, fue necesario comenzar nuevamente el proceso con otro tribunal, lo que prolongó la espera de los familiares del exfutbolista.

El 22 de diciembre será una fecha clave para la familia Maradona

Tras el cierre del debate oral, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deberán analizar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía, las querellas y las defensas antes de comunicar su decisión.

La fecha establecida para conocer el veredicto es el martes 22 de diciembre de 2026, cuando se determinará si los seis acusados restantes son condenados o absueltos.

Mientras tanto, la familia del Diez continúa esperando una resolución judicial que permita esclarecer las responsabilidades por su fallecimiento, después de casi seis años de investigación y dos procesos judiciales.