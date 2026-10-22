El Colegio Nuestra Señora del Rosario presentó su muestra pedagógica 2026 con innovaciones

El evento, desarrollado bajo el lema «Ven y verás cómo late nuestra Muestra Pedagógica», contó con la presencia y acompañamiento de la intendente de Fernández, CPN Yanina Iturre.

Hoy 19:52

Este jueves en horas de la mañana, con notable creatividad, aprendizaje y participación de toda la comunidad escolar, el Colegio Nuestra Señora del Rosario llevó a cabo su tradicional Muestra Pedagógica 2026.

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La jefa comunal asistió acompañada por la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Marta Santillán, y fueron recibidas formalmente por la rectora del establecimiento, Lic. Milena Castaño, junto a docentes, directivos y estudiantes, con quienes compartieron el recorrido por los diferentes stands instalados en el playón y galerías de la institución.

Innovación en comunicación y economía

Uno de los principales atractivos de esta edición fue la incorporación de un estudio de streaming en vivo desarrollado por los alumnos de cuarto año de la orientación en Economía y Gestión. El canal, bautizado como «DDT - Después del Timbre», permitió a los estudiantes aplicar herramientas de comunicación digital, generar debates y entrevistar a autoridades y miembros de la comunidad.

La docente coordinadora de este espacio, Prof. Anabella Monti, brindó detalles sobre la iniciativa y el trabajo articulado con los alumnos:

"Este año la muestra se destaca porque los chicos de cuarto de Economía dan inicio al streaming que se llama DDT (Después del Timbre). Es la novedad de este año. Dentro de la muestra de Economía y Gestión se expuso todo lo que tiene que ver con los videos y las visitas a empresas de aquí de Fernández y algunas empresas de Santiago, donde los chicos han intentado relacionar la teoría que ven aquí en la escuela con la práctica misma de la ciudad y de nuestra provincia", explicó la docente.

Monti también valoró la presencia de las autoridades durante la transmisión y el impacto positivo que generó en los alumnos: "Los chicos han creado diferentes espacios dentro de lo que es el streaming y hemos recibido la visita de la intendenta, de la profesora Marta Santillán, donde pudieron expresar la motivación que tienen por realizar esta novedad que tiene que ver con el streaming. La psicóloga del establecimiento también expresó lo que implica esta movida dentro del colegio y los chicos quedaron, la verdad, muy entusiasmados", remarcó.

Proyectos consolidados e integración comunitaria

Durante la muestra, los alumnos de todos los cursos expusieron sus producciones curriculares y proyectos interdisciplinarios. En el patio de la institución se visibilizó con fuerza la continuidad del proyecto institucional y solidario «Renacer en el hermano», un programa emblemático del colegio que año a año suma nuevas acciones.

Respecto a este punto, la profesora Monti destacó: "El proyecto 'Renacer en el hermano' ha nacido aquí en el colegio y todos los años hacemos una actividad diferente. Este año ha contado también con una actividad extra que ha sido el torneo de pádel en El Bracho, donde los chicos, además de estudiar y conocer lo que significa este proyecto, pudieron relacionarlo con la vida misma y la práctica del deporte".

Al finalizar el recorrido, la comitiva encabezada por la intendente Yanina Iturre felicitó a las autoridades educativas, al equipo docente y a las familias por incentivar el talento, la investigación y la vocación participativa de los jóvenes de la ciudad.