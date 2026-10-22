Estudiantes se aseguró una fortuna por llegar a la final de la Copa Libertadores

El Pincha eliminó a Flamengo en el Maracaná y consiguió una histórica clasificación a la definición del torneo continental. Además de pelear por el título ante Palmeiras, ya garantizó un ingreso millonario que podría superar los 33 millones de dólares si se consagra campeón.

22/10/2026

Estudiantes de La Plata vive un momento histórico después de eliminar a Flamengo en el Maracaná y conseguir su clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026. El conjunto dirigido por Alexander Medina no solo quedó a un paso de conquistar el máximo título continental, sino que también aseguró una importante recompensa económica para las arcas del club.

La clasificación del Pincha, conseguida tras imponerse en la definición por penales frente al conjunto brasileño, le permitió garantizar un mínimo de 15.930.000 dólares en premios, una cifra que podría incrementarse considerablemente si logra levantar el trofeo.

El equipo platense se enfrentará a Palmeiras en la gran final, con la posibilidad de alcanzar una nueva consagración internacional y obtener uno de los premios económicos más importantes del fútbol sudamericano.

Cuántos millones de dólares aseguró Estudiantes

Antes de disputar las semifinales frente a Flamengo, Estudiantes ya había acumulado 8.930.000 dólares durante su participación en la Copa Libertadores 2026.

Ese monto corresponde a los premios que entrega la Conmebol por avanzar en las distintas etapas del campeonato y a los incentivos económicos obtenidos por las victorias conseguidas durante la fase de grupos.

Con su clasificación a la final, el conjunto platense se aseguró otros 7 millones de dólares, correspondientes al premio establecido para el subcampeón.

De esta manera, independientemente de lo que suceda frente a Palmeiras, Estudiantes tiene garantizado un ingreso total de 15.930.000 dólares por su participación en esta edición del certamen.

La impresionante cifra que podría ganar si es campeón

Aunque el monto asegurado representa una importante recompensa económica, la posibilidad de conquistar la Copa Libertadores significaría un salto todavía mayor.

La Conmebol estableció un premio de 25 millones de dólares para el campeón de la edición 2026, una cifra que reemplazaría los 7 millones correspondientes al subcampeón.

Por lo tanto, si Estudiantes consigue superar a Palmeiras y levantar el trofeo, sus ingresos acumulados en el torneo ascenderán a 33.930.000 dólares.

La diferencia económica entre quedarse con el título y finalizar en el segundo puesto es de 18 millones de dólares, una suma que refleja la magnitud de lo que estará en juego en la definición continental.

El Mundial de Clubes 2029, otro gran objetivo

Más allá de los premios económicos, Estudiantes también tendrá la posibilidad de asegurar su clasificación al Mundial de Clubes 2029 si consigue conquistar la Copa Libertadores.

El título le otorgaría un lugar en la próxima edición del certamen organizado por la FIFA, mientras que su campaña internacional también le permitió mejorar su posición en el ranking de la Conmebol, otra vía que podría favorecer sus aspiraciones de clasificación.

Además, una eventual consagración le permitiría disputar la Recopa Sudamericana 2027 y la Copa Intercontinental, sumando nuevas oportunidades de competir por títulos internacionales.

De esta manera, Estudiantes afrontará la final frente a Palmeiras con mucho más que un trofeo en juego: la posibilidad de alcanzar una nueva conquista continental, asegurar su presencia en futuras competencias internacionales y obtener una recompensa económica histórica para la institución.