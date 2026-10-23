Lula y Flávio Bolsonaro protagonizaron un intenso debate antes del balotaje en Brasil

A dos días de la segunda vuelta electoral, los candidatos cruzaron propuestas y acusaciones sobre economía, seguridad y gasto público. Una encuesta de Datafolha anticipa una definición ajustada, con ambos aspirantes empatados en intención de voto.

Hoy 00:26

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron este pasado viernes por la noche el último debate televisivo antes del balotaje del domingo, en una instancia decisiva de una campaña marcada por la paridad en las encuestas.

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Durante el encuentro, ambos candidatos confrontaron sus propuestas sobre economía, seguridad, endeudamiento, infraestructura y gasto público, aunque también hubo momentos de tensión por acusaciones personales y referencias a la situación política de otros países de la región.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro cuestionó la gestión del actual mandatario y lo responsabilizó por el avance del crimen organizado, el endeudamiento de las familias brasileñas y el aumento del costo de vida. También criticó la política salarial y la presión impositiva.

Lula, por su parte, puso en duda la experiencia de su adversario para conducir el país y defendió su gestión frente a los cuestionamientos del legislador.

Cruces personales y propuestas sobre seguridad

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Bolsonaro utilizó una expresión ofensiva relacionada con el accidente laboral en el que Lula perdió un dedo.

"No sirve de nada, Lula, dar con una mano y sacar con los nueve dedos", lanzó el senador.

La respuesta del presidente fue inmediata: "No voy a permitir que un miliciano me llame ‘nueve dedos’", en referencia a los señalamientos sobre presuntos vínculos de su rival con grupos paramilitares de Río de Janeiro.

Aunque Bolsonaro pidió disculpas, retomó sus críticas sobre la inseguridad y desafió al mandatario a responder por la situación de las víctimas de delitos.

En materia de seguridad, el candidato opositor también planteó una postura más dura frente a los delitos graves y sostuvo que no debería existir un límite de edad de responsabilidad penal para quienes cometan violaciones.

Milei y la motosierra, presentes en el debate brasileño

La discusión también tuvo un capítulo vinculado con la Argentina, cuando Lula cuestionó la propuesta de Flávio Bolsonaro de aplicar una “motosierra” al gasto público, en una referencia directa al modelo de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei.

El senador defendió esa iniciativa y aseguró que sería necesario avanzar con recortes debido a la situación económica que, según su interpretación, dejaría el actual Gobierno.

"Tendré el mismo trabajo aquí porque estás dejando el país quebrado”, afirmó Bolsonaro, al comparar su propuesta con la política económica argentina.

En otro pasaje del intercambio, Lula invitó a los espectadores a buscar en Google información para contrastar las afirmaciones de su adversario. El senador respondió con ironía: "¿Quién gobierna Brasil, tú o Google?".

Mientras Bolsonaro buscó presentarse como una alternativa de cambio y acercamiento a los gobiernos conservadores de América Latina, Lula insistió en cuestionar su preparación y conocimiento de la realidad brasileña.

Un empate que anticipa una elección reñida

El debate se desarrolló en medio de un escenario de extrema paridad electoral.

Según una encuesta de Datafolha publicada el jueves, Lula y Flávio Bolsonaro registraban un 50% de intención de voto cada uno, una diferencia respecto de los sondeos difundidos dos semanas antes, que otorgaban una ventaja de cuatro puntos al candidato opositor.

Por su parte, la consultora Eurasia Group consideró que la tendencia electoral favorecía a Lula, aunque advirtió que el tiempo restante hasta la votación podría resultar insuficiente para modificar el resultado.

Con este panorama, Brasil llegará al balotaje del domingo con una disputa abierta, en la que los candidatos buscarán conquistar los últimos votos indecisos y definir el rumbo político y económico del país.