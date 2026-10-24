El Inter Miami de Lionel Messi visita a New York Red Bulls por la MLS

El equipo de Florida buscará una nueva victoria para mantenerse entre los protagonistas de la Conferencia Este. El encuentro se disputará este sábado desde las 18.30, hora argentina, con Lionel Messi como principal figura.

Hoy 07:09

Inter Miami, con Lionel Messi como máxima figura, visitará este sábado 24 de octubre a New York Red Bulls desde las 18.30, hora argentina, en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). El conjunto de Florida buscará sumar tres puntos importantes para consolidarse en los primeros puestos de la Conferencia Este y llegar de la mejor manera a la etapa decisiva de la temporada.

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El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Nueva Jersey, donde las Garzas intentarán extender su buen presente frente a un rival que necesita sumar para mantenerse en la pelea por ingresar a los playoffs.

Inter Miami llega al compromiso ubicado en la segunda posición de la Conferencia Este, con 55 puntos en 30 partidos disputados, producto de 15 victorias, diez empates y cinco derrotas. Además, el equipo se destaca por su contundencia ofensiva, con 73 goles convertidos en lo que va del campeonato.

Lionel Messi, la gran figura de Inter Miami

Una vez más, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien atraviesa una destacada temporada en el fútbol estadounidense y continúa siendo la principal referencia ofensiva de las Garzas.

El capitán argentino acumula 29 goles y 15 asistencias en 32 presentaciones durante la temporada, mientras que en la MLS registra 25 tantos en 27 encuentros, números que reflejan su protagonismo dentro del equipo.

Con su capacidad para generar juego, asistir a sus compañeros y marcar diferencias en los últimos metros, Messi será una de las principales cartas ofensivas de Inter Miami para intentar conseguir una nueva victoria como visitante.

New York Red Bulls busca mantenerse en zona de playoffs

Del otro lado estará New York Red Bulls, que ocupa el noveno puesto de la Conferencia Este y necesita sumar para sostener sus aspiraciones de clasificación a la próxima instancia del campeonato.

El conjunto neoyorquino atraviesa una etapa irregular y afrontará un desafío exigente frente a uno de los equipos con mayor poder ofensivo de la competencia.

Para Inter Miami, en tanto, el partido representa una nueva oportunidad de sumar fuera de casa y fortalecer su posición en la tabla, con la mirada puesta en la definición de la temporada.