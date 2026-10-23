Los estremecedores videos que dejaron al descubierto los maltratos a la madre de Marcela Coronel

Las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron las agresiones contra Berta y permitieron a su familia advertir lo que sucedía mientras estaba al cuidado de una mujer.

Hoy 21:53

Apenas unos días después de celebrar con emoción los 100 años de su madre Berta, la periodista Marcela Coronel protagonizó una denuncia pública que conmocionó al aire de Primicias Ya (América TV): la cuidadora contratada para asistir a la centenaria fue captada por las cámaras de seguridad del domicilio mientras la maltrataba física y verbalmente, con golpes, insultos y amenazas. La mujer señalada, Norma Noemí Sandín, de 58 años, fue detenida por la Policía de la Ciudad y quedó imputada por los delitos de lesiones y amenazas.

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El descubrimiento se produjo cuando la hermana de Coronel, que habitualmente revisa las cámaras instaladas en distintos ambientes de la casa, detectó las grabaciones y comenzó a compartirlas en el chat familiar. “Mi hermana empezó a mandar videos, videos, videos al chat de la familia y dice: ‘Escuchen esto, miren esto, no puede ser lo que está haciendo’”, relató la periodista durante la emisión del programa, conducido por Marina Calabró y Luis Ventura.

Las imágenes, que Coronel presentó al aire, muestran a Sandín en distintos episodios de violencia contra Berta. En la primera de las grabaciones, se observa a la mujer de 100 años sentada en la cama, sin remera, mientras la cuidadora la golpea en el brazo, le da cachetadas, le grita y la trata con brusquedad. Sobre el final del registro, la levanta de la cama y la arroja sobre una silla.

“Ni los perros hacen tanto ruido como hacés vos”, se la escucha decir a la cuidadora en ese primer video. En otro pasaje, le dice: “Podrida me tiene. ¡Pooodrida estoy ya! Siempre lo mismo con esta reventada podrida que está. Estás podrida ya. Podrida en vida estás”. La violencia verbal escala hasta una amenaza explícita: “Dale, dale, dale, dale, mi amor. Dale, dale, dale, dale, vos, ya te voy a reventar la cabeza”.

En una segunda grabación, se ve a Sandín colocándole el pantalón a Berta con brusquedad extrema, como si manipulara un objeto, mientras la insulta sin pausa. “Yo te voy a estar rompiéndome las pelotas”, le dice mientras la viste a los tirones. Un tercer video registra otro de los episodios. Allí, la cuidadora le responde a la mujer centenaria, que aparentemente le pide disculpas: “Perdoname te voy a dar, la concha de tu madre. Siempre haciendo cagadas nada más. Perdoname, todo perdoname. Después que hacés las cagadas, perdoname”. Las imágenes reflejan un patrón de destrato constante.

En la última grabación presentada, Sandín amenaza de manera directa a la mujer de 100 años: “Mentira, sí te voy a pegar”. A continuación, agrega entre insultos: “Un olor a vinagre tenés. ¡Ah! Asqueroso el olor que tenés. A perro viejo tenés el olor”.

Coronel explicó que su madre se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. “Mi mamá, además de tener cien años, es una mujer discapacitada porque tiene demencia bastante grave. Imposible defenderse, imposible comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad”, afirmó la panelista. La cuidadora llevaba aproximadamente dos años al servicio de la familia. Según contó la periodista, antes habían existido algunas señales que les llamaron la atención —malas contestaciones y reacciones de fastidio ante situaciones insignificantes—, pero esos comportamientos se dirigían hacia los familiares y no hacia Berta, con quien la mujer actuaba de otra manera cuando la observaban.

Tras recibir los videos, la familia consultó con abogados durante la noche. Coronel reconoció que no pudo dormir al saber que Sandín continuaba al cuidado de su madre, aunque decidieron esperar hasta la mañana para intervenir y evitar que la centenaria se alterara. “Pensamos que si íbamos en ese momento, mi mamá se iba a alterar, era estresante, estaban durmiendo”, explicó. Al día siguiente, uno de sus sobrinos se presentó en la Comisaría Vecinal 05, ubicada en la calle Billinghurst 471, con todo el material. La reacción de las autoridades fue inmediata: “Cuando está haciendo la denuncia y les muestra todos los videos, la policía le dice: ‘Suficiente. Después terminás de hacer la denuncia, vamos a la casa’”, relató la periodista.

Seis efectivos se dirigieron al domicilio de Berta para detener a la cuidadora. Calabró destacó que Sandín, aun con pleno conocimiento de la existencia de cámaras y del perfil público de Coronel, “no tuvo ningún reparo en maltratarla, en cachetearla, en empujarla”.

Tras permanecer demorada en una dependencia del barrio de Abasto, la cuidadora fue trasladada a la sede del Ministerio Público Fiscal, en Cochabamba 120, donde permanecerá al menos hasta el lunes, cuando se le tome declaración y la Justicia defina los pasos a seguir. Coronel explicó que decidió hablar públicamente porque considera que su experiencia puede reflejar la de muchas otras familias que deben confiar el cuidado de sus padres a terceros. “Sentí que lo que me estaba pasando a mí le pasa a muchísima gente”, sostuvo. Y agregó: “Yo, que tengo una voz, decido usarla para el bien, porque si hay alguien que tiene voz, somos nosotros, que estamos en los medios”.