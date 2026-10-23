La intendente Fuentes inauguró la iluminación Led de más de mil metros de extensión en la calle Chaco

El nuevo sistema lumínico cuenta con artefactos LED de 150 watts y tecnología de telegestión para automatizar el encendido.

Hoy 22:19

La intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañada por vecinos de los barrios Parque y Alberdi, del secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, dejó inaugurada la obra de iluminación Led de más de 1.000 metros lineales de calle Chaco desde Defensa a Absalón Rojas.

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Con el encendido a través de un dispositivo digital, la jefa comunal habilitó el nuevo sistema lumínico que se suma a las obras ya habilitadas de Avenida Roca, Chacabuco y Arenales en ese sector de la ciudad.

Allí, agradeció a las familias por acompañar la puesta en funcionamiento de la obra. “En esto, siempre pretendemos ir cumpliendo con los objetivos que tenemos y por ello hemos alcanzado el 93% de reconversión lumínica de la ciudad con más 73 mil puntos luz Led”, remarcó.

La Ing. Fuentes sostuvo: "Cada luz, cada banco y cada equipamiento urbano que se está colocando en este sector les pertenece a todos, cuídenlos para que todos puedan compartirlos en comunidad”.

Por su parte y en representación de los vecinos, María Julia Maldonado, expresó: “Es un día muy especial porque vemos concretado un sueño y lo recibimos con mucha alegría, porque sabemos lo que significa para nuestro barrio contar con obras que mejoran nuestra calidad de vida”.

También acompañaron a la intendente, el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán; funcionarios del gabinete, concejales, autoridades del Ejército Argentino y de instituciones civiles del sector.

La obra, comprende la colocación de un sistema unilateral con columnas de 7 metros de altura, cableado aéreo con preensamblado, nuevas columnas, artefactos Leds de 150 watts y un comando telegestionado para automatizar la iluminación.