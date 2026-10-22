Quimsa estiró su racha positiva con una ajustada victoria ante Argentino en Junín

La Fusión se quedó con un ajustado 78 a 76 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet

Hoy 23:10

Quimsa consiguió una trabajada victoria por 78 a 76 frente a Argentino de Junín, en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet. El conjunto santiagueño debió luchar hasta los últimos segundos en el Fortín de Las Morochas, pero mostró mayor efectividad en el cierre y se quedó con un triunfo importante en condición de visitante.

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El encuentro comenzó favorable para el equipo local, dirigido por Adrián Capelli, que logró imponer su juego durante los primeros minutos y cerró el cuarto inicial con una ventaja de 23-20.

Sin embargo, La Fusión reaccionó en el segundo período y consiguió cambiar el desarrollo del partido. Con una mejor producción ofensiva y mayor precisión en sus ataques, el conjunto santiagueño revirtió el marcador y se fue al descanso largo arriba por 46-38.

Quimsa resistió la reacción de Argentino y festejó en Junín

Tras el entretiempo, Argentino salió decidido a recuperar terreno y logró reducir la diferencia. El tercer cuarto fue muy parejo y terminó con Quimsa arriba por apenas dos puntos, 60-58, dejando todo abierto para los últimos diez minutos.

En el período decisivo, el Turco mantuvo la intensidad y encontró en Dylan Smith a su principal referencia ofensiva. El conjunto juninense consiguió mantenerse cerca en el marcador y llegó a los instantes finales con posibilidades de quedarse con la victoria.

Sin embargo, Quimsa supo administrar la ventaja en los momentos determinantes y logró sostener el resultado pese a la presión del equipo local. Finalmente, el conjunto santiagueño se impuso por 78-76 y celebró una victoria ajustada fuera de casa.

Nicolás Copello se destacó en la ofensiva de La Fusión

En el plano individual, Nicolás Copello fue el máximo anotador de Quimsa con 21 puntos y tuvo un papel importante en la producción ofensiva del equipo santiagueño.

Por el lado de Argentino, Dylan Smith fue el goleador del encuentro con 26 unidades, aunque su destacada actuación no alcanzó para evitar la derrota del conjunto de Junín.

De esta manera, Quimsa sumó un nuevo triunfo en la Liga Nacional de Básquet y continuará su gira como visitante este domingo en Chivilcoy, donde buscará prolongar su buen momento y seguir sumando victorias en la competencia.