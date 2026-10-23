Javier Milei tras su sobreseimiento en la causa $LIBRA: “Intentaron un golpe de Estado y no pudieron”

El Presidente participa de la cena anual de la Fundación Faro ante empresarios y dirigentes libertarios. La actividad se desarrolla en Puerto Madero, después de una jornada marcada por la resolución judicial que lo desvinculó de la causa $LIBRA.

Hoy 21:02

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra sus adversarios políticos tras conocerse su sobreseimiento en la causa $LIBRA y aseguró que existió un intento de desestabilizar a su Gobierno. Sus declaraciones se produjeron este viernes 23 de octubre, en el marco de la cena anual de la Fundación Faro, realizada en Puerto Madero, ante empresarios, funcionarios y referentes libertarios.

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“Intentaron un golpe de Estado y no pudieron”, afirmó el mandatario al referirse a las acusaciones que enfrentó por el caso de la criptomoneda, en una jornada marcada por la resolución judicial que también benefició a su hermana, Karina Milei.

La actividad se desarrolló en el Yacht Club Argentino, con la participación de aproximadamente 450 invitados, entre integrantes del Gabinete nacional, dirigentes de La Libertad Avanza, empresarios y representantes de las denominadas Fuerzas del Cielo.

El encuentro fue organizado por la Fundación Faro, institución presidida por Agustín Laje, que promueve las ideas del liberalismo y mantiene una estrecha vinculación con el espacio político del Presidente.

Milei celebró su sobreseimiento y denunció una operación política

La intervención del jefe de Estado se produjo horas después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispusiera el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y los demás imputados en la causa $LIBRA, al considerar que los hechos investigados no configuraban los delitos analizados.

La resolución se conoció luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de los acusados. El expediente investigaba posibles irregularidades vinculadas con la promoción y posterior desplome del valor de la criptomoneda, difundida por el mandatario en sus redes sociales en febrero de 2025.

Tras conocerse la decisión, Milei publicó un contundente descargo en su cuenta de X, en el que cuestionó a quienes lo acusaron durante el desarrollo de la investigación.

“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”, expresó el Presidente.

En el mismo mensaje, sostuvo que “la Justicia volvió a poner las cosas en su lugar” y aseguró que el expediente había sido utilizado como parte de una operación política y mediática destinada a perjudicar su imagen y la investidura presidencial.

El mandatario vinculó las acusaciones con lo que considera una estrategia de sectores opositores para debilitar a su administración y ratificó su postura de que el caso tuvo motivaciones políticas.

Qué resolvió la Justicia en la causa $LIBRA

El fallo del juez Martínez de Giorgi determinó que no se reunieron los elementos necesarios para sostener las imputaciones penales contra los investigados.

La decisión también alcanzó a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, entre otros involucrados en el expediente.

La investigación se había iniciado después de que Milei difundiera, el 14 de febrero de 2025, una publicación relacionada con el proyecto de criptomonedas denominado Viva la Libertad Project.

Luego de esa publicación, el valor del activo digital experimentó una fuerte suba y posteriormente se desplomó, lo que provocó pérdidas económicas a numerosos inversores y derivó en denuncias judiciales.

Sin embargo, el magistrado consideró que no se logró acreditar un engaño penalmente relevante ni una relación causal suficiente entre las conductas investigadas y los perjuicios económicos denunciados.

En relación con el Presidente, la resolución señaló que no se comprobaron actos vinculados con el ejercicio de sus funciones que configuraran los delitos investigados. Respecto de Karina Milei, tampoco se acreditó que hubiera recibido dinero para facilitar reuniones con empresarios relacionados con el proyecto.

Un encuentro con empresarios y referentes libertarios

Más allá de las repercusiones del caso $LIBRA, la cena de la Fundación Faro reunió a dirigentes del oficialismo y representantes del sector privado en una nueva actividad política encabezada por Javier Milei.

Entre los asistentes se esperaba la presencia de integrantes del Gabinete nacional, dirigentes de La Libertad Avanza y referentes cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.

La participación del mandatario se produjo después de su regreso de España y de una jornada de actividades oficiales que incluyó una reunión en la Casa Rosada con Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos.

En ese contexto, el Presidente aprovechó la repercusión de la resolución judicial para reforzar sus cuestionamientos hacia quienes, según su interpretación, intentaron utilizar las denuncias relacionadas con $LIBRA para perjudicar políticamente a su Gobierno.

El sobreseimiento representa un resultado judicial favorable para el mandatario y su hermana, mientras que sus declaraciones volvieron a instalar la confrontación política en el centro del debate nacional.