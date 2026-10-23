El gobernador Elías Suárez inauguró la ampliación del Hogar de Cristo “Virgen de Itatí” en La Banda

La ceremonia se realizó este viernes en el barrio San Fernando y contó con la presencia de autoridades provinciales y religiosas. La obra permitirá ampliar las instalaciones del Segundo Umbral de la institución.

Hoy 21:05

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, encabezó la inauguración de las obras de ampliación del segundo umbral del Hogar de Cristo, que funciona en la capilla Virgen de Itatí, ubicada en el barrio San Fernando de la ciudad de La Banda. La iniciativa permitirá fortalecer la asistencia y el acompañamiento de jóvenes que forman parte de este espacio comunitario.

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La jornada incluyó la bendición y habilitación de las nuevas instalaciones, además de una celebración religiosa encabezada por el obispo auxiliar de Santiago del Estero, monseñor Enrique Martínez Ossola, y el padre Pepe Di Paola, uno de los principales referentes de los Hogares de Cristo.

El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill; el ministro de Producción, Néstor Machado; y el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, junto con representantes de la comunidad religiosa, jóvenes y vecinos del sector.

Luego de la ceremonia religiosa, los presentes compartieron distintas actividades comunitarias. Como parte de la programación, se proyectó el documental “La vida como viene”, que refleja las experiencias del Hogar de Cristo, mediante un cine móvil instalado en la cancha ubicada junto a la capilla.

La ampliación permitirá duplicar la capacidad de alojamiento

Uno de los aspectos más importantes de la obra es que las nuevas instalaciones permitirán duplicar la capacidad de alojamiento del segundo umbral del Hogar de Cristo, que hasta el momento podía recibir aproximadamente a 30 jóvenes, dependiendo de la conformación de cada grupo.

Los trabajos contemplaron la construcción de un dormitorio de mayores dimensiones, una nueva batería de baños y dos quinchos que serán utilizados como comedor y espacios para encuentros y reuniones comunitarias.

Además, se lleva adelante el desarrollo de una huerta, que forma parte de las actividades destinadas a promover la participación y el trabajo compartido entre quienes asisten a la institución.

Estas mejoras permitirán contar con espacios más amplios y adecuados para desarrollar las tareas de acompañamiento, contención y convivencia que se realizan diariamente.

El padre Pepe Di Paola destacó el trabajo de la comunidad

Durante la jornada, el padre Pepe Di Paola puso en valor el compromiso de quienes sostienen el funcionamiento del Hogar de Cristo y destacó especialmente el trabajo realizado por la comunidad parroquial.

En ese sentido, recordó que el dormitorio original fue construido desde cero por la parroquia y resaltó las tareas de recuperación y remodelación que se llevaron adelante para mejorar las condiciones del lugar.

La ampliación pudo concretarse mediante el acompañamiento del Gobierno de Santiago del Estero y el esfuerzo de la comunidad, que continúa trabajando para fortalecer este espacio de asistencia y contención.

De esta manera, el Hogar de Cristo Madre del Puente Carretero amplía las instalaciones de uno de los umbrales que funciona desde los inicios del trabajo en red en la provincia.

La obra representa un avance para la institución, que busca continuar fortaleciendo sus espacios de alojamiento, encuentro y acompañamiento comunitario, brindando mejores condiciones a los jóvenes que forman parte de sus actividades.