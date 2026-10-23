Silva Neder cuestionó la política económica nacional: “Está destruyendo el poder adquisitivo de las familias”

Durante la 60ª sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande, realizada en Corrientes, el vicegobernador de Santiago del Estero advirtió sobre el deterioro de las economías regionales.

Hoy 20:12

El vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder, encabezó la 60ª sesión plenaria del organismo, desarrollada en la provincia de Corrientes, donde expresó fuertes cuestionamientos a la situación económica nacional y advirtió sobre sus consecuencias en las familias y las economías regionales.

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“El rumbo macroeconómico actual está golpeando de lleno en el corazón de las economías regionales y destruyendo el poder adquisitivo de las familias de nuestras provincias”, sostuvo Silva Neder durante el encuentro, que reunió a vicegobernadores y legisladores del NOA y el NEA.

La apertura contó con la participación del vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, y la presencia del gobernador provincial, Juan Pablo Valdés.

Durante la sesión, los representantes del Norte Grande manifestaron su preocupación por la caída del salario real, la disminución del consumo y las dificultades que atraviesan los sectores productivos.

En ese sentido, señalaron que el 40% de los hogares argentinos no logra llegar a fin de mes, en un contexto marcado por el incremento del costo de vida y las tarifas. También hicieron referencia a la caída interanual del 1,4% en las ventas por el Día de la Madre, según datos de CAME, como reflejo de las dificultades del comercio y las pequeñas y medianas empresas.

Impulsan la creación de un Fondo Federal para el Norte Grande

Uno de los principales temas abordados fue la propuesta presentada por Santiago del Estero para crear el Fondo Federal de Convergencia del Norte Grande, una iniciativa respaldada por las diez provincias que integran la región.

El proyecto busca reducir las desigualdades históricas mediante un mecanismo de financiamiento nacional que permita desarrollar infraestructura vinculada con las actividades agropecuarias, mineras, industriales y turísticas.

La iniciativa contempla beneficiar a Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Según explicaron, el fondo se financiaría con porcentajes provenientes de los derechos de exportación, el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Además, establece que las provincias no estarán obligadas a aportar recursos propios para acceder a los beneficios y que la distribución se realizará mediante criterios objetivos, considerando las necesidades de infraestructura y los indicadores socioeconómicos de cada jurisdicción.

Reclamos por tarifas, atención del PAMI y obras de infraestructura

Durante el encuentro también se planteó la necesidad de avanzar con una Ley de Tarifa Diferenciada para Zonas Cálidas, que contemple las particularidades climáticas de las provincias del Norte Grande.

Asimismo, los representantes solicitaron una compensación equitativa para Corrientes por la generación de energía de la represa Yacyretá.

En materia sanitaria, el Parlamento expresó su preocupación por las interrupciones en la atención a afiliados del PAMI, especialmente por la suspensión de cirugías y turnos médicos, situación que, según advirtieron, provoca una mayor demanda en los hospitales públicos provinciales.

Por otra parte, las Uniones Industriales de la región cuestionaron que las obras correspondientes a los ramales C14 y C15 sean consideradas optativas dentro de la licitación del Belgrano Cargas.

También se abordó el deterioro de las rutas nacionales y su impacto sobre los costos del transporte, además de las dificultades que atraviesa la marina mercante.

Malvinas, soberanía y emergencia climática

En el plano institucional, el Parlamento del Norte Grande manifestó su rechazo a la propuesta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas para disolver el Comité de Descolonización y ratificó su respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

También se expresó preocupación por la situación de la Isla Apipé, en Corrientes, debido a las dificultades que enfrentan sus habitantes por su ubicación geográfica y las aguas jurisdiccionales paraguayas que la rodean.

Finalmente, los representantes provinciales manifestaron su solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones en Corrientes y reclamaron obras de prevención y asistencia directa ante los efectos del fenómeno de El Niño.

La próxima sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande se realizará en noviembre en la provincia de Catamarca, donde continuarán los debates sobre las necesidades económicas, productivas y sociales de la región.