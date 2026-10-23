Franco Colapinto sufrió con su Alpine en Austin y fue contundente: “Va a ser difícil”

El piloto argentino tuvo un viernes complicado en el Gran Premio de Estados Unidos, donde terminó 17° y 15° en las prácticas libres. Además de una penalización de diez posiciones, advirtió sobre los problemas de balance de su monoplaza en un circuito muy exigente.

Hoy 20:04

Franco Colapinto no tuvo el comienzo esperado en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino afrontó una jornada complicada en el circuito de Austin, donde finalizó 17° en la primera práctica libre y 15° en la segunda, con un rendimiento que volvió a dejar en evidencia las dificultades de Alpine para encontrar competitividad.

La escudería francesa llegó a Texas con la necesidad de mejorar su desempeño luego de tres Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos, en Bakú, Malasia y Singapur. Sin embargo, las primeras sensaciones del piloto de Pilar no fueron alentadoras, especialmente por los inconvenientes que presentó el A526 para adaptarse a las características del trazado estadounidense.

A este panorama se suma una dificultad adicional: Colapinto recibió una penalización de diez posiciones en la grilla de largada del domingo debido al reemplazo de componentes de su monoplaza. Esta sanción condicionará su ubicación de salida, independientemente del resultado que consiga en la clasificación.

Colapinto explicó los problemas del Alpine en Austin

Después de completar las dos sesiones de entrenamientos, el argentino reconoció que el equipo decidió concentrar sus esfuerzos en encontrar una mejor configuración para la carrera, dejando en segundo plano las simulaciones de clasificación.

"Sí, no hice ninguna simulación de qualy, así que nada, enfocado en el domingo, enfocado un poco en lo mismo que hicimos en Malasia, nada de vueltas con el blando", explicó el piloto.

Uno de los principales inconvenientes que identificó Colapinto está relacionado con la rigidez del monoplaza, una característica que dificulta su comportamiento en un circuito con numerosos baches.

"Intentaremos enfocarnos en el balance para la carrera. Ojalá que ayude. Creo que estamos un poco obligados con la dureza del auto, un auto muy rígido y cuesta mucho en una pista muy bacheada, así que va a ser difícil, pero intentaremos dar un salto para mañana", expresó.

Alpine buscará mejorar de cara a la clasificación

Pese a las dificultades, Colapinto considera que todavía existe margen para mejorar el rendimiento del A526. Por ese motivo, el trabajo del equipo estará enfocado en analizar los datos recogidos durante las prácticas y realizar los ajustes necesarios para afrontar el resto del fin de semana.

"Creo que hay mucho por mejorar y por entender, o por lo menos bastante performance para encontrar en el auto por la cantidad de baches que hay. Creo que es una pista un poco atípica, pero por otro lado tendremos que entender cómo mejorar para mañana", sostuvo.

El argentino sabe que tendrá un desafío importante por delante, ya que la sanción de diez posiciones lo obligará a buscar una remontada durante la competencia.

Con un Alpine que todavía no encuentra el balance ideal y una penalización que condiciona sus posibilidades, Colapinto afrontará el resto del Gran Premio de Estados Unidos con el objetivo de mejorar su ritmo de carrera y recuperar terreno en una temporada que sigue presentando importantes desafíos para la escudería francesa.