El boleto de colectivo aumentaría a $1.490 en Santiago del Estero y La Banda: cuándo comenzará a regir

Los concejales de ambas ciudades acordaron una actualización de $100 en el precio del pasaje, aunque todavía resta su aprobación formal. El incremento será tratado el próximo martes 27 de octubre y entraría en vigencia después de su promulgación.

Hoy 21:53

El precio del boleto de colectivo en Santiago del Estero y La Banda podría registrar un nuevo aumento. Tras las negociaciones entre concejales y representantes del sector empresarial, la tarifa actual de $1.390 pasaría a costar $1.490, aunque la modificación todavía deberá ser aprobada formalmente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actualización sería tratada el próximo martes 27 de octubre, durante la última sesión ordinaria de los concejales de ambas ciudades cuyos mandatos finalizarán el 30 de este mes.

De concretarse la aprobación, el incremento sería de $100 por pasaje, equivalente a aproximadamente un 7,2% respecto del valor vigente.

La posible modificación se produce en medio de los reclamos de las empresas prestatarias del servicio, que argumentan dificultades económicas para sostener el funcionamiento del transporte público debido al incremento de los costos operativos.

El aumento sería menor al solicitado por los empresarios

Inicialmente, la Cámara Empresarial del Transporte de Pasajeros había solicitado una actualización cercana al 20%, con la intención de elevar el boleto hasta los $1.700.

Sin embargo, tras las conversaciones mantenidas con los representantes legislativos de Capital y La Banda, la tarifa que se habría consensuado sería de $1.490, es decir, $210 por debajo del monto pretendido por el sector empresarial.

Durante las negociaciones también se plantearon cuestionamientos relacionados con la calidad del servicio, las frecuencias de las unidades y el impacto que un incremento mayor podría tener sobre la cantidad de pasajeros.

De esta manera, los concejales de ambas ciudades buscarían avanzar con una actualización que contemple las necesidades del sistema de transporte y la situación económica de los usuarios.

¿Cuándo comenzaría a regir el boleto de $1.490?

Aunque trascendió el posible nuevo valor, el aumento todavía no está aprobado ni se encuentra vigente. Para su implementación, primero deberá obtener el respaldo de los concejos deliberantes de Santiago del Estero y La Banda.

El tratamiento legislativo está previsto para el martes 27 de octubre. Una vez aprobadas las respectivas ordenanzas, deberá cumplirse el procedimiento de promulgación, que contempla un plazo de diez días.

Por lo tanto, el boleto de $1.490 comenzaría a aplicarse después de completarse ese trámite administrativo, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su entrada en vigencia.

Mientras tanto, el boleto de colectivo continuará costando $1.390 en las líneas que prestan servicio en Santiago del Estero y La Banda, a la espera de una definición oficial sobre la actualización tarifaria.