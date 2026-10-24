Franco Colapinto afronta la tercera práctica y la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino de Alpine volverá a salir a pista este sábado en Austin, donde buscará mejorar el rendimiento de su monoplaza. La actividad comenzará a las 14.30 con el último entrenamiento y continuará a las 18 con la clasificación.

Hoy 07:10

Franco Colapinto afrontará este sábado 24 una jornada clave en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, correspondiente a la 18ª fecha del Campeonato Mundial 2026. El piloto argentino de Alpine participará de la tercera y última práctica libre, desde las 14.30, mientras que a las 18 disputará la clasificación en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

El corredor de Pilar buscará mejorar las sensaciones que dejó el viernes, cuando finalizó en el puesto 17 de la primera práctica libre, con un tiempo de 1m38s121, en una sesión dedicada principalmente a evaluar el rendimiento y la puesta a punto de su Alpine A526. Además quedó 15º en la segunda prueba.

Durante los primeros entrenamientos, Colapinto trabajó junto a su ingeniero Stuart Barlow en diferentes configuraciones del monoplaza, que presentó modificaciones aerodinámicas y ajustes en el tren trasero. El objetivo fue encontrar un mejor equilibrio para afrontar las exigencias del trazado estadounidense.

Sin embargo, el argentino tendrá un inconveniente adicional para la competencia principal: la FIA confirmó una penalización de diez posiciones en la grilla de largada del domingo, debido al reemplazo de una unidad de control electrónico de su monoplaza.

Colapinto buscará mejorar el rendimiento del Alpine en Austin

La actividad del sábado comenzará con la tercera práctica libre, programada para las 14.30, donde Colapinto tendrá una nueva oportunidad para ajustar el balance del auto y evaluar su comportamiento antes de la clasificación.

El Circuito de las Américas, de 5.513 metros de extensión, representa un desafío para los pilotos debido a sus curvas rápidas, cambios de elevación y sectores que exigen una buena estabilidad del monoplaza.

Durante la primera jornada, Alpine realizó diferentes pruebas con neumáticos medios y blandos, además de simulaciones con mayor carga de combustible para analizar el ritmo de carrera y el desgaste de los compuestos.

La clasificación comenzará a las 18, hora argentina, y determinará el orden de largada para la carrera del domingo. No obstante, Colapinto deberá retroceder diez posiciones respecto del puesto que consiga debido a la sanción técnica.

Una clasificación condicionada por la penalización

La sanción que recibió el argentino se produjo después de que Alpine instalara una nueva unidad de control electrónico en su monoplaza, superando el límite de componentes permitidos durante la temporada.

Esta situación obligará a Colapinto a afrontar una carrera de recuperación, independientemente de su rendimiento durante la clasificación.

Por ese motivo, el trabajo de puesta a punto y la búsqueda de un ritmo competitivo serán fundamentales para intentar avanzar posiciones durante las 56 vueltas previstas para el Gran Premio de Estados Unidos.

Gran Premio de Estados Unidos: horarios de Colapinto

La actividad del fin de semana continuará con el siguiente cronograma:

Sábado 24 de octubre, 14.30: tercera práctica libre.

tercera práctica libre. Sábado 24 de octubre, 18.00: clasificación.

clasificación. Domingo 25 de octubre, 17.00: carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

Todos los horarios corresponden a la Argentina. La actividad podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.