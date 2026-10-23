Megaoperativo en La Banda: 14 allanamientos, 12 detenidos y un arsenal secuestrado tras violentos enfrentamientos

La Policía desplegó un importante operativo simultáneo en cuatro barrios bandeños para desarticular grupos antagónicos involucrados en hechos de violencia. Entre los detenidos hay seis adultos y seis adolescentes. También se incautaron armas de fuego, tumberas, machetes y teléfonos celulares.

Hoy 18:58

Un importante megaoperativo policial se desarrolló en la ciudad de La Banda, donde se realizaron 14 allanamientos simultáneos que terminaron con 12 personas detenidas y el secuestro de numerosas armas. Los procedimientos estuvieron destinados a desarticular grupos antagónicos presuntamente involucrados en violentos enfrentamientos registrados en distintos sectores de la ciudad.

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Las medidas judiciales se concretaron en viviendas de los barrios 25 de Mayo, Sarmiento, Bajo de Vértiz y Textil, donde efectivos de distintas dependencias policiales desplegaron un amplio operativo para localizar a los sospechosos y reunir elementos vinculados con los hechos investigados.

Como resultado de los procedimientos, 12 personas quedaron detenidas, entre ellas seis adultos y seis adolescentes, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Un adolescente permanece internado bajo custodia policial

A los 12 detenidos se suma un adolescente que permanece internado en el tercer piso del Centro Integral de Salud (CIS) Banda, donde recibe atención médica bajo custodia policial.

El menor estaría presuntamente vinculado con los episodios de violencia que motivaron la investigación, por lo que su situación también forma parte de las actuaciones judiciales.

Los procedimientos permitieron avanzar en la identificación de personas que integrarían grupos enfrentados y que estarían relacionadas con distintos incidentes ocurridos en barrios de La Banda.

Secuestraron un revólver, 20 tumberas, machetes y otras armas

Durante los allanamientos, los investigadores encontraron una importante cantidad de elementos que podrían estar relacionados con los enfrentamientos entre los grupos antagónicos.

Entre los objetos incautados se destacan un revólver calibre 22, dos réplicas de armas de fuego y 20 armas de fabricación casera, conocidas como "tumberas".

Además, los efectivos secuestraron cuchillos, machetes y otras armas blancas, ocho gomeras, un nunchaku y siete teléfonos celulares, que serán analizados en el marco de la investigación.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a las pericias correspondientes para establecer su posible vinculación con los hechos de violencia investigados.

Amplio despliegue policial en distintos barrios bandeños

El megaoperativo contó con la participación coordinada de efectivos de los Departamentos de Seguridad Ciudadana N° 4 y 5, el Cuerpo Guardia de Infantería, USAR-26, la Dirección General de Investigaciones, el Escuadrón Táctico Motorizado y las Unidades Interceptoras, además de otras dependencias policiales.

La intervención simultánea en los cuatro barrios permitió concretar las detenciones y secuestrar los elementos considerados de interés para la causa.

Las medidas fueron ordenadas por la Justicia de Control y Garantías de La Banda, en el marco de una investigación destinada a esclarecer los enfrentamientos registrados entre los grupos involucrados.

Desde el ámbito policial señalaron que los procedimientos permitieron desarticular a las bandas antagónicas vinculadas con los episodios violentos.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal continúa con las actuaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y establecer su participación en los diferentes hechos investigados.