Con realidades opuestas, Talleres y Defensa y Justicia chocan en Córdoba

La T y el Halcón se enfrentarán este sábado desde las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Ambos equipos llegan de sufrir derrotas y buscarán recuperarse en la pelea por ingresar a los playoffs.

Hoy 07:05

Talleres de Córdoba recibirá este sábado 24 de octubre a Defensa y Justicia, desde las 17, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Ambos equipos necesitan sumar puntos importantes en la recta final de la fase regular y buscarán recuperarse después de sus respectivas derrotas en la jornada anterior.

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El conjunto cordobés llega a este compromiso luego de perder por 2 a 1 frente a Boca Juniors, un resultado que profundizó su irregularidad en el campeonato. La T intentará aprovechar su condición de local para regresar al triunfo y mejorar sus posibilidades de clasificación a los playoffs.

En sus cuatro presentaciones anteriores, Talleres había conseguido una victoria, un empate y dos derrotas, con cuatro goles a favor y siete en contra. Estos números reflejan las dificultades que atravesó el equipo para encontrar regularidad durante las últimas fechas.

Cómo llega Defensa y Justicia al partido ante Talleres

Por su parte, Defensa y Justicia viene de caer por 1 a 0 frente a Instituto, en un encuentro en el que no logró aprovechar su localía para continuar sumando puntos.

Sin embargo, antes de esa derrota, el Halcón de Florencio Varela atravesaba un buen momento futbolístico. En sus cuatro compromisos anteriores había conseguido tres victorias y un empate, con nueve goles convertidos y apenas tres recibidos.

El conjunto visitante buscará recuperar ese rendimiento y conseguir un resultado positivo en Córdoba para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la siguiente instancia del Torneo Clausura.

Talleres buscará hacerse fuerte en el Mario Alberto Kempes

El equipo dirigido por Omar De Felippe afrontará un compromiso importante frente a su público. El entrenador mantuvo la misma lista de 23 convocados del encuentro anterior, con la intención de recuperar el nivel competitivo y sumar una victoria necesaria.

En cuanto a las novedades del plantel, Matías Gómez comenzó a realizar ejercicios progresivos en campo, mientras que Thiago Baroni, quien sufrió una fractura de tabique, continúa con trabajos grupales sin contacto. Por su parte, Franco Cristaldo sigue con tareas de fisioterapia y fortalecimiento debido a una lesión muscular.

Además, Valentín Fascendini y Valentín Depietri acumulan cuatro tarjetas amarillas, por lo que deberán tener precaución para evitar una suspensión. Depietri, con tres tantos, es el máximo goleador de Talleres en el certamen.

Talleres vs. Defensa y Justicia: horario, árbitro y dónde ver en vivo

El encuentro se disputará este sábado en Córdoba y contará con el arbitraje de Juan Pafundi, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

Partido: Talleres vs. Defensa y Justicia.

Talleres vs. Defensa y Justicia. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 14, Zona A.

Torneo Clausura 2026, fecha 14, Zona A. Día: sábado 24 de octubre.

sábado 24 de octubre. Hora: 17.00.

17.00. Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Mario Alberto Kempes, Córdoba. Árbitro: Juan Pafundi.

Juan Pafundi. Asistente 1: Federico Cano.

Federico Cano. Asistente 2: Carla López.

Carla López. Cuarto árbitro: Leandro Billanueva.

Leandro Billanueva. VAR: Héctor Paletta.

Héctor Paletta. AVAR: Manuel Girett.

Manuel Girett. TV: ESPN Premium.

Con la clasificación a los playoffs como objetivo, Talleres y Defensa y Justicia protagonizarán un duelo importante en Córdoba. La T buscará recuperarse ante su gente, mientras que el Halcón intentará volver a mostrar la solidez que lo caracterizó en sus anteriores presentaciones.