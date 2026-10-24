Rosario Central recibe a Huracán con el objetivo de seguir en lo más alto del Clausura

El Canalla buscará aprovechar su localía para sumar una nueva victoria y mantenerse entre los líderes de la Zona B. El Globo intentará recuperarse de su última derrota. Jugarán este sábado desde las 21.30 en el Gigante de Arroyito.

Hoy 07:04

Rosario Central recibirá este sábado 24 de octubre a Huracán, desde las 21.30, en el estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El Canalla buscará una nueva victoria para mantenerse entre los principales protagonistas del campeonato, mientras que el Globo intentará recuperarse de su última derrota y seguir en la pelea por la clasificación a los playoffs.

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El conjunto rosarino llega con un presente favorable luego de derrotar por 3 a 2 a Atlético Tucumán en su última presentación. Ese resultado le permitió alcanzar los 25 puntos y consolidarse en los primeros puestos de su zona, donde comparte la cima con Gimnasia de La Plata y Argentinos Juniors.

El equipo dirigido por Jorge Almirón intentará aprovechar el respaldo de su público para extender su buen momento y sumar tres unidades fundamentales en la recta final de la fase regular.

Rosario Central quiere seguir prendido en la pelea por el primer puesto

El Canalla atraviesa una buena racha en el Torneo Clausura y llega con confianza después de sus últimas presentaciones. En los cinco encuentros más recientes consiguió cuatro victorias y un empate, resultados que lo posicionaron como uno de los candidatos a terminar entre los primeros lugares de la Zona B.

Además de su objetivo de avanzar a los playoffs, Rosario Central también mantiene sus aspiraciones en la tabla anual, donde busca sumar puntos importantes para fortalecer sus posibilidades de clasificación a las competencias internacionales.

Con 25 unidades en el campeonato, el conjunto rosarino sabe que una victoria ante Huracán le permitirá seguir en los primeros puestos y afrontar con mayor tranquilidad las últimas jornadas de la fase regular.

Huracán buscará recuperarse en Rosario

Por su parte, Huracán llega después de perder por 2 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, un resultado que complicó sus aspiraciones de acercarse a los primeros puestos de la Zona B.

El equipo conducido por Diego Martínez acumula 19 puntos, seis menos que Rosario Central, por lo que el encuentro representa una oportunidad importante para reducir esa diferencia y mantenerse en la lucha por un lugar entre los ocho mejores.

El Globo deberá mejorar su rendimiento y mostrar mayor solidez para conseguir un resultado positivo en uno de los escenarios más exigentes del fútbol argentino.

Quién será el árbitro de Rosario Central vs. Huracán

La Liga Profesional confirmó que Yael Falcón Pérez será el árbitro principal del encuentro que se disputará en el Gigante de Arroyito.

El juez estará acompañado por Pablo Acevedo y Ramón Ortiz como asistentes, mientras que Lautaro Castagnola se desempeñará como cuarto árbitro.

En tanto, Yamil Possi estará a cargo del VAR y Nelson Sosa cumplirá funciones como AVAR.