Banfield y Lanús paralizan el sur bonaerense con una nueva edición del clásico por el Torneo Clausura

El Taladro recibirá al Granate este sábado desde las 14.45, por la fecha 14 del campeonato. Facundo Tello será el árbitro del encuentro, que se disputará en el estadio Florencio Sola y será televisado por TNT Sports Premium.

Hoy 07:07

Banfield y Lanús protagonizarán este sábado 24 de octubre una nueva edición del clásico del sur bonaerense, uno de los encuentros más atractivos de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El partido comenzará a las 14.45 en el estadio Florencio Sola y contará con el arbitraje de Facundo Tello.

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El enfrentamiento entre el Taladro y el Granate promete una jornada cargada de emociones, con dos equipos que buscarán quedarse con una victoria especial ante su histórico rival y sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular del campeonato.

Banfield intentará aprovechar la localía para imponerse en el clásico y conseguir un resultado que le permita mejorar su presente en el certamen. El conjunto local tendrá el respaldo de su gente en un encuentro que representa mucho más que tres puntos por la rivalidad entre ambas instituciones.

Por su parte, Lanús llegará al estadio Florencio Sola con el objetivo de hacerse fuerte como visitante y quedarse con una victoria que tendría un valor especial para sus hinchas. El Granate buscará imponer su juego en un escenario siempre exigente.

Un clásico con mucho en juego en el Torneo Clausura

El encuentro corresponde a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y se disputará en condición de interzonal, por lo que ambos equipos se enfrentarán pese a integrar diferentes grupos de la competencia.

Con la fase regular acercándose a su definición, cada punto comienza a adquirir mayor importancia en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.

En ese contexto, el clásico del sur aparece como una oportunidad para que Banfield y Lanús sumen confianza y afronten con mejores perspectivas los últimos compromisos de la etapa inicial.

Quién será el árbitro de Banfield vs. Lanús

La Liga Profesional confirmó que Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el clásico del sur bonaerense.

El juez principal estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Diego Martin como asistentes, mientras que Maximiliano Manduca se desempeñará como cuarto árbitro.

En tanto, Laura Fortunato estará a cargo del VAR y Gastón Suárez cumplirá funciones como AVAR.