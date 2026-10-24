San Lorenzo recibe a Newell's en un duelo clave por la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura

El Ciclón y la Lepra se enfrentarán este sábado desde las 19.15 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 14 de la Zona A. Ambos buscarán sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular. El Ciclón y la Lepra se enfrentarán este sábado desde las 19.15 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 14 de la Zona A. Ambos buscarán sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular.

Hoy 07:07

San Lorenzo recibirá este sábado 24 de octubre a Newell's Old Boys, desde las 19.15, en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina y será televisado por TNT Sports Premium.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Ciclón afrontará un compromiso importante frente a su público, con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan fortalecer sus aspiraciones de clasificación a los playoffs. El conjunto de Boedo llega después de conseguir una valiosa victoria en La Plata y buscará darle continuidad a ese resultado en la recta final de la fase regular.

Con apenas tres jornadas por disputarse antes de la definición de los clasificados, cada encuentro adquiere una importancia especial. En ese contexto, San Lorenzo intentará aprovechar su localía para mantenerse en la pelea por un lugar entre los ocho mejores de su zona.

Newell's buscará dar el golpe en el Nuevo Gasómetro

Por su parte, Newell's viajará a Buenos Aires con la necesidad de conseguir un resultado positivo que le permita mejorar su situación en el Torneo Clausura y mantenerse en carrera por la clasificación a los playoffs.

El conjunto rosarino afrontará una prueba exigente frente a un rival directo en la lucha por avanzar a la siguiente instancia del campeonato. La Lepra intentará hacerse fuerte fuera de casa y sumar puntos fundamentales en el tramo decisivo de la competencia.

El enfrentamiento entre San Lorenzo y Newell's será uno de los encuentros destacados de la jornada del sábado, con dos equipos que necesitan sumar y que buscarán llegar con posibilidades a las últimas fechas de la fase regular.

Quién será el árbitro de San Lorenzo vs. Newell's

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Luis Lobo Medina será el árbitro principal del encuentro que se disputará en el Nuevo Gasómetro.

El juez estará acompañado por Pablo Gualtieri y Lucas Pardo como asistentes, mientras que Gabriel Gutiérrez se desempeñará como cuarto árbitro.

Por su parte, Sebastián Bresba estará a cargo del VAR y Maximiliano López Monti cumplirá funciones como AVAR.