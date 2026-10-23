La Banda: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su hija de 7 años

La intervención de una docente permitió activar el protocolo y dar aviso a la Policía. La niña fue examinada por un médico, que constató lesiones curables en cuatro días, y la Fiscalía ordenó la aprehensión del padre.

Hoy 00:39

Un hombre de 31 años fue aprehendido en la ciudad de La Banda, acusado de haber golpeado en el rostro a su hija de 7 años. El procedimiento se concretó luego de que una docente advirtiera que la niña se encontraba angustiada en la escuela y tomara conocimiento de lo ocurrido.

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Según se informó, el episodio habría tenido lugar en una vivienda del barrio 9 de Julio. Tras el presunto ataque, la pequeña asistió a clases y, durante la mañana del miércoles, llegó al establecimiento educativo del barrio San Martín en medio de una crisis nerviosa y llanto. Al brindarle contención, la docente escuchó su relato y dio aviso a las autoridades.

Por disposición de la Fiscalía de turno, la niña fue acompañada por su madre hasta el área de Sanidad Policial, donde un médico la examinó y constató lesiones curables en un período de cuatro días. A partir de las actuaciones iniciales, se abrió una información sumaria judicial para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

En el caso intervino la Comisaría Comunitaria N.º 2 de la Mujer y la Familia, que tomó conocimiento de la situación y realizó las actuaciones pertinentes. La Fiscalía ordenó la aprehensión del hombre, medida que se concretó durante la siesta del miércoles. El acusado quedó alojado en la Comisaría Comunitaria N.º 47, a disposición de las autoridades judiciales.