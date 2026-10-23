Aprehendieron a un joven de 20 años tras quedar registrado un robo en cámaras de seguridad

El procedimiento se realizó en Monte Quemado, luego de una denuncia por el robo de herramientas en una vivienda del barrio Centro. Las cámaras de seguridad registraron el ingreso del sospechoso y la Policía secuestró varios elementos durante el operativo.

Hoy 00:44

Un joven de 20 años fue aprehendido en Monte Quemado, acusado de cometer un robo en una vivienda del barrio Centro. La medida se concretó este jueves, luego de una investigación iniciada a partir de la denuncia de una mujer de 28 años, quien informó la sustracción de herramientas de su propiedad.

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El hecho ocurrió durante la noche del martes, minutos antes de la medianoche, en un inmueble ubicado sobre la avenida 25 de Mayo. Según la denuncia, un hombre habría ingresado al domicilio tras trepar una tapia perimetral y sustraído un alargue de 50 metros, una cinta métrica y una plomada. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la vivienda y aportó información para identificar al presunto autor.

En el marco de la investigación por presunto robo calificado por escalamiento, los efectivos localizaron al sospechoso durante el mediodía de este jueves en inmediaciones de la calle Santiago del Estero, en el barrio 12 de Octubre. Durante el procedimiento también secuestraron un alargue negro de 50 metros, una batidora de mano marca Patrick y un termo Stanley, elementos que fueron incorporados a las actuaciones para establecer su procedencia y posible relación con el hecho denunciado.

La investigación se inició tras la denuncia de la damnificada y quedó bajo intervención de la Fiscalía correspondiente, que dispuso la aprehensión del sospechoso. En el caso trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N.º 22 de Monte Quemado, que trasladó al joven a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias para esclarecer el hecho.