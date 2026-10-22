Franco Colapinto vuelve a la pista: este viernes arranca la acción en el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino de Alpine comenzará su participación en Austin con las primeras prácticas libres. Buscará recuperarse de sus últimas actuaciones y volver a pelear por los puntos en la Fórmula 1.

Hoy 07:41

Franco Colapinto volverá a la acción este viernes 23 de octubre en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, correspondiente a la 18ª fecha del Campeonato Mundial 2026. El piloto argentino de Alpine afrontará un nuevo desafío en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas, donde buscará recuperar protagonismo después de un complicado inicio de gira.

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La actividad comenzará mañana con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, programadas para las 14.30 y las 18, hora argentina. Será la primera oportunidad para que el argentino salga a pista y comience a trabajar en la puesta a punto de su monoplaza.

El fin de semana se desarrollará bajo el formato tradicional de la Fórmula 1, con tres entrenamientos, una clasificación y la carrera principal, que se disputará el domingo 25 de octubre.

Colapinto buscará recuperarse en un circuito que le trae buenos recuerdos

El piloto argentino llega a Austin con la necesidad de mejorar sus últimas actuaciones, luego de atravesar una serie de inconvenientes que condicionaron sus resultados.

En el Gran Premio de Singapur, Colapinto debió abandonar tanto la carrera Sprint como la competencia principal. En la primera sufrió un problema en el sistema de almacenamiento de energía, mientras que en la segunda quedó fuera por una pérdida de potencia.

Anteriormente, tampoco había podido completar el Gran Premio de Azerbaiyán, después de protagonizar un incidente con su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Sin embargo, el Circuito de las Américas es un escenario que le trae buenos recuerdos al argentino, quien ya protagonizó actuaciones destacadas en sus anteriores participaciones.

En 2024, cuando competía para Williams, largó desde el puesto 15 y consiguió finalizar décimo, resultado que le permitió sumar un punto para el campeonato.

En aquella carrera protagonizó un espectacular adelantamiento sobre Fernando Alonso, una maniobra que posteriormente fue elegida por los aficionados como la mejor de la temporada.

Un año después, ya como piloto de Alpine, volvió a generar repercusión en Austin al superar a Pierre Gasly durante las últimas vueltas, pese a una indicación del equipo de mantener las posiciones. Finalmente, terminó en el puesto 17, dos lugares por delante del francés.

Gran Premio de Estados Unidos: todos los horarios de Colapinto

La actividad se extenderá desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre, cuando se dispute la carrera principal a 56 vueltas.

Viernes 23 de octubre

14.30: primera práctica libre.

18.00: segunda práctica libre.

Sábado 24 de octubre

14.30: tercera práctica libre.

18.00: clasificación.

Domingo 25 de octubre

- 17.00: carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Dónde ver en vivo a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Los fanáticos argentinos podrán seguir toda la actividad del Gran Premio de Estados Unidos a través de Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

La clasificación del sábado será fundamental para determinar las posiciones de largada de una carrera en la que Colapinto intentará aprovechar su experiencia previa en el trazado estadounidense.

El gran objetivo del argentino será recuperar competitividad y volver a meterse en la zona de puntos, en un fin de semana que comenzará este viernes con los primeros entrenamientos y tendrá su momento principal el domingo, desde las 17, en Austin.