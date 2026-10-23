Hombre condenado por robo de tarjetas de crédito en Tucumán

Un hombre fue condenado por robo de tarjetas de crédito y deberá realizar tareas comunitarias y pagar una reparación económica.

Hoy 01:29

En un reciente fallo judicial en San Miguel de Tucumán, un hombre fue condenado por el robo de tarjetas de crédito, un delito que ha generado preocupación en la comunidad local. La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, dirigida por la fiscal Susana Cordisco, fue la encargada de presentar el caso ante el juez correspondiente. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Ignacio Gustavo Martucci expuso los detalles del incidente, lo que llevó a la formulación de cargos por los delitos de robo y estafa.

El incidente ocurrió el 24 de agosto de 2026, cuando el imputado, conocido por su apodo “El Lio”, ingresó a una vivienda ubicada en calle Castelli 2213. Tras forzar la puerta de entrada, sustrajo una billetera que contenía documentos de la víctima, así como varias tarjetas de crédito y débito, además de una suma significativa de dinero en efectivo.

El fiscal Martucci, durante su exposición, destacó la gravedad de los actos del imputado, quien no solo robó bienes materiales, sino que también vulneró la seguridad y tranquilidad de la víctima. El acusado utilizó una de las tarjetas robadas para realizar compras en comercios locales al día siguiente, lo que evidenció un patrón delictivo que requería una respuesta judicial contundente.

Con respecto a las consecuencias legales, se optó por una salida alternativa que contempló la suspensión del juicio a prueba. Esta decisión fue respaldada por la defensa técnica del imputado y recibió el visto bueno del Ministerio Fiscal. Como parte de esta resolución, el condenado deberá realizar una reparación económica, llevar a cabo tareas comunitarias por un período de seis meses y cumplir con una serie de reglas de conducta durante un año.

El juez que intervino en el caso consideró apropiada la suspensión del juicio, lo que abre la posibilidad de que el acusado pueda enmendar su conducta en lugar de enfrentar una condena más severa. Este tipo de medidas son cada vez más comunes en el sistema judicial argentino, especialmente en casos donde se busca la rehabilitación y reinserción social del infractor.

La decisión judicial fue recibida con opiniones divididas en la comunidad, donde algunos ciudadanos apoyan la idea de dar segundas oportunidades, mientras que otros consideran que las sanciones deben ser más estrictas para delitos de esta naturaleza. La preocupación por la seguridad personal y la protección de bienes sigue siendo un tema candente en San Miguel de Tucumán, donde los delitos como el robo de tarjetas de crédito pueden tener repercusiones graves en la vida de las víctimas.

El seguimiento de este caso por parte de la comunidad es fundamental para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas por el sistema judicial y la respuesta de la sociedad ante la delincuencia en aumento. La colaboración entre las autoridades y los ciudadanos será clave para construir un entorno más seguro y prevenir futuros delitos similares.