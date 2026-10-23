Juicio a Jordan Jonatan Peloc por evasión y amenazas en Salta

La Fiscalía de Salta ha formalizado la acusación contra Jordan Jonatan Peloc, conocido como "Camboya", por los delitos de evasión y amenazas con armas, mientras permanece detenido con prisión preventiva.

Hoy 01:34

La Fiscalía penal 1 del Distrito Centro de Salta, liderada por el fiscal Pablo Rodrigo Paz, ha formalizado la acusación contra Jordan Jonatan Peloc, conocido popularmente como "Camboya". Este individuo enfrenta un proceso judicial por los delitos de evasión y amenazas con armas, y se encuentra actualmente bajo prisión preventiva mientras se desarrollan las etapas del juicio.

El caso se centra en dos incidentes clave que han llevado a la Fiscalía a solicitar el juicio. El primer hecho ocurrió el 4 de abril de este año, cuando Peloc logró escapar de la Alcaidía General de Salta, junto a otro detenido. El escape se realizó tras cortar uno de los barrotes de la ventana de su celda utilizando una hoja de sierra, lo que pone en relieve fallas en la seguridad del establecimiento.

Una vez fuera de la celda, Peloc y su compañero escalaron las paredes de la Alcaidía hasta alcanzar los techos y, finalmente, lograron salir a la calle. Mientras que el otro detenido fue recapturado rápidamente, Peloc se mantuvo prófugo durante un tiempo considerable, lo que llevó a la Fiscalía a fortalecer su acusación por evasión.

El segundo incidente que forma parte de la acusación ocurrió el 8 de septiembre, cuando durante un procedimiento policial en la zona oeste de Salta, Peloc amenazó con un arma de fuego a los efectivos policiales que intentaron identificarlo. Según las declaraciones de la Fiscalía, el acusado circulaba en un Citroën C4 y, al ser abordado, exhibió el arma y apuntó hacia los uniformados, lo que constituye un grave delito de amenazas.

Tras este episodio, Peloc retrocedió con su vehículo y se dio a la fuga, lo que fue incorporado a la acusación como un delito adicional. La Fiscalía ha recopilado pruebas que sustentan la responsabilidad de Peloc en ambos hechos, lo que refuerza su posición en el juicio.

Además, la investigación ha llevado a la Fiscalía a considerar a otras seis personas que supuestamente colaboraron en facilitar la fuga de Peloc o en mantenerlo como prófugo. De acuerdo con el fiscal Paz, algunas de estas personas forman parte del círculo íntimo de "Camboya". Sin embargo, a lo largo del proceso, cinco de estas personas han alcanzado acuerdos de juicio abreviado, mientras que una más ha optado por un criterio de oportunidad.

La prisión preventiva de Peloc ha sido prorrogada por un período adicional de 30 días, con el fin de permitir que se complete el control de acusación antes del inicio del juicio. Este caso ha captado la atención de la comunidad local, dado el contexto de inseguridad y la necesidad de que las autoridades actúen con firmeza ante delitos de esta naturaleza.