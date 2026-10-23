Detención de un boliviano y secuestro de 166 kilos de cocaína en Jujuy

Un operativo policial en Jujuy resultó en la detención de un boliviano y el secuestro de 166 kilos de cocaína tras un enfrentamiento armado con varios fugitivos.

Hoy 02:11

En un operativo policial llevado a cabo por la Brigada de Narcotráfico de la Unidad Regional 5 de La Quiaca, se logró la detención de un hombre de nacionalidad boliviana y el secuestro de más de 166 kilogramos de cocaína. Este suceso, que tuvo lugar en la Puna jujeña, se vio ensombrecido por un enfrentamiento a tiros con varios cómplices que lograron huir.

Según fuentes cercanas a la investigación, el incidente se registró el pasado domingo, aunque se hizo público recientemente tras la formalización de la imputación del detenido y la designación de su abogado defensor. La información sobre el operativo fue revelada por un diario local, que detalló que el procedimiento comenzó alrededor de las 14 horas.

Los efectivos policiales recibieron un aviso sobre la presencia de un grupo de seis personas en la localidad de Santa Catalina, quienes se desplazaban por caminos alternativos portando bultos. Al iniciar un rastrillaje en la zona, se dio aviso a las unidades operativas de la región, lo que permitió localizar y detener a uno de los sospechosos en las inmediaciones del paraje Casa Colorada.

El enfrentamiento con los sospechosos fue intenso; los individuos dispararon contra el personal policial con la intención de agredir, lo que permitió que al menos cinco cómplices lograran escapar. El detenido, al ser identificado, aseguró que había ingresado al país junto a otros cinco hombres por un paso no habilitado con un cargamento de drogas.

Los bultos que portaba el detenido fueron sometidos a un narcotest, el cual confirmó que contenían cocaína, alcanzando un total de 166.620 kilos, distribuidos en 160 paquetes rectangulares. Las actuaciones fueron remitidas primero al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación y luego al Juzgado Federal de la provincia.

Los agentes involucrados en el operativo informaron que, al verse sorprendidos, los sospechosos dispararon en múltiples ocasiones, generando una situación de alta tensión. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, algunos lograron fugarse por distintos puntos del paraje.

Una fuente adicional reveló que dos personas, ajenas a la comunidad, fueron detenidas por la Seccional 19º de Rinconada y se investiga su posible relación con el primer detenido. Estas personas fueron trasladadas a la sede policial para determinar su participación en los hechos.