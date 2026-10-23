Julieta Prandi habló de su separación de Emanuel Ortega: “Nuestro único acuerdo era la honestidad”

La conductora regresó de Brasil, donde tenía previsto disfrutar de su luna de miel, y habló sobre la ruptura a menos de un mes de su casamiento. Aseguró que no quiere hablar mal del cantante, aunque reconoció que considera irreversible la separación.

Hoy 00:59

Julieta Prandi regresó a la Argentina después de viajar a Brasil en medio de su separación de Emanuel Ortega, con quien se había casado hacía menos de un mes. A su llegada al aeropuerto, la conductora habló con LAM y se refirió a la ruptura, a los motivos por los que decidió comunicarla públicamente y al acuerdo de honestidad que, según explicó, era fundamental en la pareja.

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“Estoy triste. Así”, fueron sus primeras palabras al ser consultada sobre cómo atravesaba este momento. Prandi contó que el viaje a Río de Janeiro había sido organizado como parte de su luna de miel y que también coincidía con las vacaciones que tenía previstas desde hacía tiempo.

“El plan era irme y, con todo lo que pasó, necesité unos días para encontrarme”, explicó. Según relató, su intención inicial era realizar un viaje más largo junto al cantante, pero finalmente decidió tomarse una semana para ella. Durante los primeros tres días estuvo acompañada por su amigo Sebas y luego permaneció sola.

El acuerdo de honestidad y la ruptura

Durante la entrevista, Prandi aclaró que no quería hablar mal de quien había sido su marido, a pesar de la repercusión que tuvo la separación. También recordó los años que compartieron y el vínculo que construyeron antes de casarse.

“No me lo esperaba. No me lo esperaba y no me interesa hablar mal de Emanuel, más allá de lo que pasó últimamente. Nosotros somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años. Nos amamos mucho, nos acompañamos un montón. Yo a él y él a mí, tanto en la luz como en las sombras”, expresó.

La conductora consideró que la ruptura se produjo porque ambos comenzaron a buscar cosas diferentes. “A veces pasan cosas que te hacen dar cuenta de que dos personas que están en una pareja pueden buscar o querer cosas diferentes. Creo que eso es lo que nos pasó”, señaló.

Uno de los momentos más destacados de la conversación llegó cuando se refirió a los acuerdos que sostenían la relación. Frente a las versiones que hablaban de un vínculo tóxico, Prandi rechazó esa interpretación y explicó que para ella la honestidad era una condición fundamental.

“Quiero aclarar algo porque dijeron que el vínculo era tóxico, y de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí, ni él me prohibió nada a mí. Lo único que sí teníamos como acuerdo, entre otras cosas, tiene que ver con la honestidad. Con no ocultar y no mentir nunca. De eso se trataba”, afirmó.

Luego agregó: “Después de todo lo que viví, quería total sinceridad”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de una reconciliación, la conductora fue contundente y aseguró que, desde su perspectiva, la separación sería definitiva. “Yo creo que sí. Yo creo que a mí, por lo menos, me quedó claro que buscamos y que queremos cosas diferentes”, respondió.

Cómo seguirá el vínculo con la familia Ortega

Pese a la ruptura, Julieta Prandi manifestó que conserva afecto por Emanuel Ortega y por sus familiares, con quienes aseguró haber mantenido una buena relación durante los años de pareja.

“Con él no hablamos porque obviamente lo vamos a hacer y hay muchas cosas que resolver. Nos casamos hace un mes y vivimos juntos hace cinco años. Así que desde el respeto y el cariño, más allá de que nosotros terminemos, el cariño va a estar para él y para sus hijos, a los cuales adoro”, sostuvo.

También destacó el vínculo que construyó con los padres del cantante, Palito Ortega y Evangelina Salazar, y con el resto de su familia. Según expresó, el afecto hacia ellos permanecerá más allá del final de la relación.

La conductora también defendió la decisión de comunicar públicamente la separación a través de sus redes sociales. Explicó que prefirió hacerlo ella misma ante la posibilidad de que la situación se hiciera pública de todas maneras.

“Yo tomé la decisión de comunicarlo, nada que no se fuesen a enterar ustedes”, sostuvo. Y agregó: “Creo que era obvio y prefería hacerlo yo”.

Finalmente, cuestionó las críticas que recibió por haber hecho público el final de la relación y aseguró que le resultaron desagradables algunos comentarios que escuchó tras conocerse la noticia.

La entrevista, realizada por LAM, permitió conocer la postura de Julieta Prandi tras su regreso de Brasil, en medio de una separación que sorprendió al ambiente del espectáculo a pocas semanas de su casamiento con Emanuel Ortega.