Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 OCT 2026 | 22º
X
Opinión y Actualidad

Crítica de "Los niños están bien"

Película escrita y dirigida por Nathan Ambrosioni con una brillante Camille Cottin, que interpreta a una mujer que debe hacerse cargo de sus sobrinos abandonados.

Hoy 07:08

Por Blai Morell
Para Fotogramas

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las películas con criaturas, especialmente cuando se trata de un drama, lo verdaderamente difícil no es provocar emoción, sino encontrarla sin forzarla. Y aquí, Ambrosioni consigue ese pequeño milagro, observando las relaciones afectivas desde un lugar incómodo, lleno de contradicciones y alejado de cualquier idea preconcebida sobre cómo deberían comportarse quienes se quieren. A sus 27 años, el cineasta galo demuestra una sorprendente madurez para capturar esa zona en la que el amor puede convivir con el agotamiento, la responsabilidad con el deseo de escapar y el cariño con cierta inevitable sensación de fracaso.

Su puesta en escena rehúye el subrayado y encuentra buena parte de su fuerza en los detalles: una mirada que se prolonga, una conversación que cambia de tono, un silencio que dice más que diez líneas de diálogo. Porque entiende que sus personajes no necesitan ser seres ejemplares para resultar cercanos, y esa ausencia de juicios la convierte en un retrato especialmente humano. Un drama sensible e inteligente que nunca pierde su delicadeza ni su capacidad para conmover sin manipular.

Para espectadores que prefieren las emociones contenidas a las lágrimas.

TEMAS Cine y Artes Audiovisuales
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Aprehendieron a un joven de 20 años tras quedar registrado un robo en cámaras de seguridad
  2. 2. Franco Colapinto vuelve a la pista: este viernes arranca la acción en el Gran Premio de Estados Unidos
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 23 de octubre: lluvias aisladas y llega un fin de semana más fresco
  4. 4. Declara ante la fiscal la profesora que denunció a un empresario por violencia y abusos sexuales
  5. 5. La Banda: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su hija de 7 años
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT