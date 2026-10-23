Termas de Río Hondo bajo la lluvia: qué esperar para hoy Viernes 23 de octubre de 2026

Los termenses deben prepararse para un clima variable en los próximos días, con lluvias y temperaturas que oscilarán. Se anticipa un fin de semana fresco y húmedo en la región.

Hoy 08:02

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses se encontrarán con lluvia ligera que ya se siente en el ambiente. La temperatura actual es de 18.4 °C, aunque la sensación térmica es de 19.4 °C, gracias a la alta humedad que alcanza el 96%.

Para el día de hoy, el pronóstico indica lluvia irregular en las cercanías, con mínimas que rondarán los 17.6 °C y máximas que podrían llegar a los 24.3 °C. Esta variabilidad en el clima podría afectar las actividades al aire libre de los termenses.

El viento soplará a una velocidad de 9 km/h desde el sur, lo que podría aportar un leve frescor a la atmósfera ya húmeda. Los termenses deben estar preparados para cambios bruscos en las condiciones climáticas durante el día.

El pronóstico para mañana, sábado 24 de octubre, también prevé lluvia irregular con temperaturas que oscilarán entre los 15.5 °C como mínima y 19.1 °C como máxima. Los termenses continúan con la recomendación de llevar paraguas y estar atentos a las condiciones climáticas.

Finalmente, el domingo 25 de octubre se espera un cambio notable, ya que el clima será soleado con mínimas de 14.5 °C y máximas que alcanzarán los 21.2 °C. Este cambio podría brindar un respiro a los termenses después de un fin de semana marcado por la lluvia.

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