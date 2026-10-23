El Festival de la Canción Católica celebrará los 400 años de la llegada de la Virgen de Sumampa

La 14ª edición se realizará este sábado 24 de octubre, desde las 18, en el Teatro del Pueblo. Habrá música en vivo, danzas, folclore, sorteos y distintas propuestas para compartir en comunidad.

Hoy 08:36

Este sábado 24 de octubre, la comunidad santiagueña está invitada a participar del 14º Festival de la Canción Católica, que este año tendrá un significado especial al realizarse en el camino hacia los 400 años de la llegada de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa a Santiago del Estero.

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La actividad comenzará a las 18 horas en el Teatro del Pueblo, ubicado en la zona de Libertad y Santa Fe, y propone una tarde de encuentro para compartir y celebrar la fe y la cultura bajo la mirada de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.

Una tarde de música, danza y celebración

El festival contará con un amplio segmento cultural en honor a la Virgen de Sumampa, con presentaciones de folclore, danzas y música en vivo, además de una canción inédita y la entrega del Premio “Consolación”.

Durante la jornada también habrá sorteos en vivo y propuestas gastronómicas, con comidas dulces y saladas para compartir entre las familias y quienes se acerquen al encuentro.

La propuesta busca reunir a toda la comunidad parroquial y santiagueña en una celebración que combina fe, música y tradición, en el marco de una fecha histórica para la devoción a la Virgen de Sumampa.

La organización está a cargo del Ministerio de Música Sumampa, que extendió la invitación a toda la comunidad para acompañar una nueva edición del festival y ser parte de los preparativos por los cuatro siglos de la llegada de la imagen a Santiago del Estero.