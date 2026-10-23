Ruta 34: un camión chocó a un colectivo con 50 pasajeros entre Mailín y Lugones

El accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes a la altura del kilómetro 598. Pese al violento impacto no se registraron heridos de gravedad.

Hoy 09:21

Un choque de grandes proporciones se registró en las primeras horas de este viernes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 598, entre las localidades de Villa Mailín y Lugones. El siniestro tuvo como protagonistas a un colectivo de larga distancia que trasladaba a medio centenar de personas y a un camión de carga.

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El hecho ocurrió pasadas las 3 de la madrugada, cuando personal de la Subcomisaría de Villa Mailín se desplazó al lugar tras recibir el alerta del siniestro. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de un colectivo Mercedes Benz de la empresa Lar Turismo —que viajaba desde la provincia de Buenos Aires hacia Jujuy con 50 pasajeros a bordo— y un camión de la misma marca que circulaba desde Santa Fe con destino a Tucumán, ambos estacionados en la banquina.

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Según las primeras declaraciones recabadas en el lugar, el chofer del camión (un joven de 25 años domiciliado en Santa Fe) manifestó que el ómnibus transitaba a muy baja velocidad en sentido sur a norte. Al intentar realizar una maniobra de sobrepaso, el colectivo habría realizado un cambio imprudente de carril, lo que provocó el choque por alcance en la parte trasera.

Afortunadamente, y a pesar de los severos daños materiales sufridos en el transporte de pasajeros y en el de carga, no se reportaron heridos ni entre el contingente ni entre los conductores.

Intervino en la causa el fiscal de turno, Dr. Guillermo Farías, quien dispuso una serie de medidas de rigor para esclarecer las causas del hecho: que personal de Criminalística trabaje en el lugar para los peritajes correspondientes. Dosaje de alcohol al conductor del camión y el control riguroso de la documentación de ambos vehículos.