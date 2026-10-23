Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 OCT 2026 | 23º
X
Locales

Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado y lunes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 09:23

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sábado 24 de octubre:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Buey Muerto y Colonia Simbolar (dpto. Robles).

Lunes 26 de octubre:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Pinto (dpto. Aguirre), Tres Bajos, Puesto Nuevo, Maravilla, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos y San José del Boqueron (dpto. Pellegrini y Copo)

de 14:30 a 17:30 hs afectando a la localidad de Forres (dpto. Robles).

TEMAS Edese
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Aprehendieron a un joven de 20 años tras quedar registrado un robo en cámaras de seguridad
  2. 2. Declara ante la fiscal la profesora que denunció a un empresario por violencia y abusos sexuales
  3. 3. Franco Colapinto vuelve a la pista: este viernes arranca la acción en el Gran Premio de Estados Unidos
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 23 de octubre: lluvias aisladas y llega un fin de semana más fresco
  5. 5. La Banda: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su hija de 7 años
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT