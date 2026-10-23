Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado y lunes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 09:23

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.

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Sábado 24 de octubre:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Buey Muerto y Colonia Simbolar (dpto. Robles).

Lunes 26 de octubre:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Pinto (dpto. Aguirre), Tres Bajos, Puesto Nuevo, Maravilla, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos y San José del Boqueron (dpto. Pellegrini y Copo)

de 14:30 a 17:30 hs afectando a la localidad de Forres (dpto. Robles).