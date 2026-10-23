Netanyahu ordenó el cierre total de Cisjordania tras un tiroteo que dejó cinco heridos cerca de Hebrón

El primer ministro israelí dispuso un bloqueo del territorio ocupado luego de que dos atacantes palestinos abrieran fuego en un puesto de control.

Hoy 09:27

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó el cierre total de Cisjordania y el cerco de la ciudad de Hebrón después de un tiroteo que dejó cinco israelíes heridos, dos de ellos en estado crítico. El ataque ocurrió este viernes en el cruce de Yehuda, en el sur del territorio ocupado, a cuatro días de las elecciones generales israelíes.

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El servicio de emergencias Magen David Adom informó que los cinco heridos fueron trasladados a hospitales de Jerusalén. Entre ellos había dos personas en estado crítico, una con heridas moderadas y otras dos con lesiones leves. Uno de los heridos más graves es un hombre de unos 20 años que recibió disparos en las extremidades inferiores y se encontraba inconsciente.

“Llegamos a una escena difícil mientras los disparos aún tenían lugar en la zona”, relató Tzuriel Edri, integrante del equipo de respuesta.

Operativos militares y nuevas restricciones en Cisjordania

La decisión de Netanyahu se produjo después de una reunión con la cúpula de seguridad israelí, de la que participaron el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor, el director del Shin Bet, el asesor de Seguridad Nacional y el comandante del Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

“He instruido a las FDI y a las fuerzas de seguridad para que procedan de inmediato a cercar la ciudad de Hebrón y se preparen para un cierre total de toda la región de Judea y Samaria”, afirmó el mandatario en un comunicado. Judea y Samaria son las denominaciones utilizadas oficialmente por Israel para referirse a Cisjordania.

El alcance exacto de las restricciones y su duración no fueron precisados. Poco después del anuncio, el Ejército israelí informó que sus efectivos y agentes de la Policía de Fronteras habían iniciado operaciones en Hebrón y otras zonas del territorio.

“Actualmente, las fuerzas operan en las viviendas de los terroristas y de otros sospechosos”, indicó un comunicado militar.

Netanyahu también prometió perseguir a los responsables del ataque y a quienes, según su versión, los enviaron. “Perseguiremos a los terroristas de Hamas y a quienes los envían: en cualquier lugar y en cualquier momento. No tienen dónde esconderse”, declaró.

Los atacantes y el arsenal hallado

El tiroteo se produjo durante la mañana en el cruce de Yehuda, también conocido como puesto de control de Farsh al-Hawa. Según la información difundida por las autoridades israelíes, los dos atacantes eran palestinos de 27 años, residentes de Hebrón y miembros de una misma familia. Ambos portaban un fusil M16 y una pistola.

El jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, afirmó que la intervención de los soldados evitó consecuencias más graves. “Este fue un ataque grave. La rápida acción de las tropas evitó un ataque aún más serio y un mayor daño a civiles y fuerzas de seguridad”, sostuvo, según consignó The Times of Israel.

De acuerdo con el Ejército, en el vehículo de los atacantes se encontró una cantidad importante de municiones que, según la evaluación militar, estaban destinadas a una operación de mayor escala. Los agresores fueron abatidos por efectivos que intervinieron en el lugar.

Un periodista de la agencia AFP que presenció el enfrentamiento describió a dos hombres palestinos vestidos de civil que intercambiaban disparos con las fuerzas israelíes en el puesto de control. Los cuerpos quedaron tendidos junto a una estación de servicio mientras los soldados patrullaban la zona.

Ben Gvir pidió desmantelar la Autoridad Palestina

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aprovechó el episodio para reclamar el desmantelamiento de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

“La Autoridad Palestina debe ser desmantelada y desmilitarizada, y su infraestructura terrorista eliminada por completo”, afirmó. Sin embargo, la información disponible no aporta pruebas de que la ANP estuviera vinculada con el tiroteo.

Ben Gvir también defendió mayores restricciones a la circulación de los palestinos en el territorio ocupado. “Las vidas de los residentes de Judea y Samaria, de los colonos, de los soldados, de los policías, de nuestros combatientes, son un millón de veces más importantes que la libertad de movimiento”, declaró.

El ataque impacta en la campaña electoral

El episodio ocurrió en la recta final de la campaña para las elecciones generales previstas para el próximo martes, en las que Netanyahu buscará obtener un nuevo mandato. Tras conocerse el tiroteo, su partido, el Likud, canceló los actos políticos previstos para la mañana.

Por su parte, Gadi Eisenkot, exjefe del Ejército y rival del primer ministro en los comicios, expresó su solidaridad con las víctimas. “Como todos los israelíes, rezo por la completa y pronta recuperación de los heridos”, manifestó.

El ataque se produjo en un contexto de creciente tensión en Cisjordania, donde en las semanas previas a las elecciones también se registraron agresiones de colonos israelíes extremistas contra cosechadores palestinos de aceitunas.

Las nuevas medidas de seguridad anunciadas por Netanyahu profundizan las restricciones en el territorio ocupado y se incorporan a un escenario de tensión que atraviesa la campaña electoral israelí.