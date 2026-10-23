Juegos, experimentos y aprendizaje: así será la Plaza de la Ciencia de Santiago

El nuevo espacio educativo, ubicado en Bolivia y Av. Belgrano, propondrá experiencias interactivas sobre física, energía, óptica y otros fenómenos científicos, con actividades pensadas especialmente para chicos y jóvenes.

Hoy 09:17

Santiago del Estero se prepara para sumar un nuevo espacio educativo y recreativo con la próxima inauguración de la Plaza de la Ciencia, un proyecto impulsado por la Municipalidad de la Capital para acercar distintos fenómenos científicos a través del juego y la experimentación.

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El ingeniero Franco Lavra, encargado del desarrollo del proyecto, contó en Radio Panorama que la iniciativa comenzó a gestarse hace alrededor de cuatro años, cuando surgió la idea de aprovechar el predio donde anteriormente funcionaba la Dirección de Tránsito, en la esquina de Bolivia y Av. Belgrano.

“Empezamos a trazar la primera idea pensando en un parque de ciencias”, explicó. La propuesta fue pensada especialmente para estudiantes de nivel primario y secundario, aunque también podrá ser aprovechada por jóvenes de niveles superiores y por toda la comunidad.

Uno de los elementos más llamativos será un reloj de sol ecuatorial, diseñado según la ubicación geográfica del lugar y que permitirá explicar conceptos como la diferencia entre la hora solar y la hora legal.

La plaza estará dividida en distintas islas temáticas. Habrá espacios dedicados a la energía, el movimiento y la óptica, con juegos que permitirán experimentar conceptos físicos de manera directa.

Entre las propuestas se destacan una calesita para comprender la conservación del momento angular, un sube y baja para experimentar con palancas y equilibrio, además de espejos, efectos visuales y un periscopio hexagonal.

“Hay un montón de fenómenos que se explican jugando y que los podés sentir en carne propia”, destacó Lavra, quien remarcó que el proyecto busca combinar ciencia, arte y diversión.

Otro de los objetivos fue reducir el protagonismo de las pantallas. “Buscamos hacerlo cero pantallas e ir mucho a la experiencia del juego y al arte”, explicó. De todos modos, cada sector contará con señalética y códigos QR para quienes quieran profundizar los contenidos.

La Plaza de la Ciencia será habilitada durante la próxima semana, aunque todavía resta la confirmación oficial de la fecha exacta. Desde el área educativa también se trabaja en la organización de visitas para que las escuelas puedan aprovechar el nuevo espacio.