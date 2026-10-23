Granados: "Mientras el consumo está estancado, el comercio electrónico explotó"

Así lo explicó en su columna de este viernes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados analizó este viernes la situación económica argentina en su columna para Radio Panorama y señaló que el propio presidente reconoció que la economía no está funcionando como esperaba el Gobierno. Entre los principales problemas, mencionó el estancamiento del consumo, la evolución del comercio electrónico y las dificultades vinculadas con las tasas de interés.

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“El presidente reconoció que la economía no está funcionando como ellos quieren y era lógico porque la realidad es la realidad”, sostuvo Granados al referirse a los indicadores de consumo. Según los datos que mencionó, el consumo masivo cayó un 1,2%, mientras que el comercio electrónico creció un 30% y las ventas en farmacias aumentaron casi un 9%.

En ese contexto, el columnista remarcó el contraste entre el comportamiento de los distintos canales de venta. “Mientras el consumo está estancado, el comercio electrónico explotó”, afirmó.

Las tasas bancarias y el impacto del dólar

Granados también vinculó la falta de dinamismo económico con la evolución del dólar frente a la inflación. “Al quedarse el dólar quieto con respecto a la inflación, le quitó dinamismo a la economía”, explicó.

Otro de los puntos centrales de su análisis fue la diferencia entre las tasas de interés que ofrecen los bancos a quienes constituyen un plazo fijo y las que aplican a los préstamos personales. El licenciado señaló que, según los valores que mencionó, los depósitos a plazo fijo reciben una tasa anual del 21%, mientras que los créditos personales tienen un costo del 42%.

“Es una locura, es prácticamente el doble. No existe esa diferencia en el mundo”, cuestionó. Si bien reconoció que en las tasas de los préstamos está contemplado el riesgo de que el deudor no pague, consideró que esa brecha resulta excesiva.

Por otra parte, al referirse a las inversiones en el país, distinguió entre los proyectos vinculados con la actividad minera y las operaciones relacionadas con privatizaciones y licitaciones. “Hay inversiones extranjeras sobre la Cordillera, pero en privatizaciones y licitaciones son todas empresas argentinas”, señaló.

Finalmente, Granados destacó la relevancia de las próximas elecciones en Brasil y su posible influencia sobre el escenario regional. “Es muy importante lo que pase en las elecciones de Brasil porque va a marcar una tendencia sobre hacia dónde va Latinoamérica”, concluyó.