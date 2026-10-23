La Banda se prepara para un fin de semana fresco: pronóstico inestable para hoy Viernes 23 de octubre de 2026

Los bandeños enfrentarán un clima inestable con lluvias irregulares y temperaturas moderadas en los próximos días. Se espera un alivio en el calor con mínimas que descenderán considerablemente.

Hoy 08:11

Hoy, en La Banda, los bandeños se encuentran bajo la influencia de lluvias irregulares en las cercanías, lo que genera un ambiente fresco y algo húmedo. La temperatura actual es de 21 °C, con una sensación térmica que se sitúa en 19.5 °C.

El clima está marcado por una humedad del 83%, lo que contribuye a que la sensación de frío sea más intensa para los habitantes de la ciudad. Además, el viento sopla a 21.6 km/h desde el sureste, lo que añade un matiz de frescura al ambiente.

Para el día de hoy, se prevé que las condiciones climáticas sigan siendo inestables, con mínimas de 19.6 °C y máximas de 24.3 °C. Las lluvias intermitentes podrían acompañar a los bandeños a lo largo del día, así que es recomendable tener un paraguas a mano.

El sábado 24, el pronóstico indica un día cubierto, con temperaturas que oscilarán entre 17.9 °C como mínima y 21 °C como máxima. Este cambio en el clima podría ser un alivio para quienes buscan un descanso de las temperaturas elevadas.

Finalmente, el domingo 25 también se presentará con un clima cubierto, donde se espera una mínima de 14.6 °C y una máxima que alcanzará los 26.3 °C. Los bandeños deberán estar preparados para un fin de semana fresco y variable.

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