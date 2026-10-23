La postura de Sabrina Rojas sobre la infidelidad: "Si me ven feliz, no me avisen"

En su programa de streaming, la conductora expuso sus argumentos sobre la vida en pareja y provocó un debate al aire.

Hoy 08:19

Sabrina Rojas aseguró que preferiría no revelar una infidelidad si su amiga es feliz en su relación, una postura que generó un debate con sus compañeros durante una emisión de All Access, el programa de streaming que conduce.

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La conversación surgió a partir de una situación hipotética: qué haría cada integrante del equipo si descubriera que el marido de una amiga mantiene una relación paralela. La actriz sostuvo que su decisión dependería del contexto de la pareja y diferenció una relación que considera armoniosa de otra en la que existen destrato o situaciones de maltrato.

“Si yo tengo una amiga que es feliz en su matrimonio y sé que el marido la caga, yo no se lo diría”, afirmó Rojas.

Su planteo provocó una reacción de Lolo Poggio, una de sus compañeras, quien propuso otro escenario: el de una mujer que descubre que el hombre con el que mantiene una relación está casado y que, sin saberlo, también es víctima de un engaño.

“Si yo soy amante y no sé que soy amante, y de pronto descubro que tiene mujer, por ahí sí te llamo y te digo: ‘Che, nos está engañando a las dos’”, explicó Poggio.

Rojas cuestionó esa decisión y preguntó por qué querría alterar la tranquilidad de la esposa. Su compañera respondió que también se sentiría afectada por la mentira y que eso la llevaría a contarle la verdad.

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“Ella no tiene la culpa, ella no te la rompió, te la rompió él”, remarcó la conductora, al señalar que la responsabilidad del engaño recae sobre el hombre que mantiene relaciones paralelas.

Poggio, en cambio, sostuvo que sentiría la necesidad de advertirle a la esposa que también está siendo engañada. “A mí la culpa me haría querer decirte a vos que vos también estás viviendo engañada”, expresó.

La diferencia entre una relación feliz y una pareja con maltrato

A medida que avanzó la discusión, Sabrina Rojas reconoció que podría sentir ganas de exponer al hombre que mintió a ambas mujeres, pero insistió en que no necesariamente se lo contaría a la esposa.

“Durante meses me dijo que estaba soltero, pero yo no le cagaría la vida y la armonía a una mujer que no tiene nada que ver”, sostuvo.

La conductora volvió sobre su argumento y planteó que, si una amiga se siente feliz en su matrimonio, no tendría motivos para intervenir en esa relación por una infidelidad que desconoce.

“¿Por qué le voy a romper la armonía que mi amiga vive?”, preguntó. Ante la respuesta de Lolo Poggio, quien señaló que esa felicidad se sostenía sobre una mentira, Rojas replicó: “No es una mentira, ella con él es feliz”.

Sin embargo, aclaró que actuaría de otra manera si la relación estuviera atravesada por situaciones de violencia o destrato. “Ahora, si ella está en pareja con un pibe que la destrata, que la maltrata y encima descubro que es infiel, ahí sí le digo: ‘Che, amiga, esto, esto, esto y encima esto’”, explicó.

De ese modo, Rojas diferenció la infidelidad de otras conductas que considera perjudiciales dentro de una pareja y sostuvo que el contexto influiría en su decisión de revelar lo ocurrido.

Durante el intercambio, también cuestionó a quienes anuncian que tienen información delicada sobre la pareja de una amiga. “Yo detesto a las amigas que te dicen: ‘Hola, amiga, te tengo que contar algo’”, afirmó.

“Dejame vivir mi vida de color de rosa, que a vos no te jode”, agregó, al defender la posibilidad de no conocer una información que, desde su perspectiva, podría alterar una relación en la que la otra persona se siente bien.

Finalmente, Sabrina Rojas resumió su postura con una frase que sintetizó el debate: “A los 46, si veo que una amiga es feliz con su marido, digo que viva su fantasía”.

Y concluyó con una reflexión sobre su propia vida sentimental: “A mí, si me ven enamorada y me cagan, no me avisen”.