Este viernes comienza el juicio por Hotesur-Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner

La primera audiencia está prevista para las 10 en Comodoro Py y tendrá una modalidad mixta. Cristina y Máximo Kirchner podrán participar de forma virtual, mientras que el proceso reunirá a 19 acusados.

Hoy 08:18

Este viernes comenzará el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, un proceso que tendrá entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Kirchner y al diputado nacional Máximo Kirchner.

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La primera audiencia está prevista para las 10 en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, donde se dará lectura a las acusaciones y a los requerimientos de elevación a juicio.

Para esta primera jornada, el Tribunal Oral Federal N°5 autorizó que Cristina y Máximo Kirchner puedan participar de manera virtual. En el caso de la expresidenta, la medida permitirá evitar el operativo de traslado desde el domicilio donde cumple prisión domiciliaria, mientras que la defensa de su hijo había solicitado esa modalidad por sus obligaciones parlamentarias.

La posibilidad de conectarse de manera remota fue habilitada únicamente para el inicio del proceso. Para las próximas audiencias, el tribunal estableció como regla general la presencialidad, salvo situaciones particulares que sean debidamente justificadas.

Las causas fueron unificadas

El inicio del juicio se produce luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara que los expedientes Hotesur y Los Sauces sean tratados en un único proceso.

En ambos casos se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas con los negocios de las empresas de la familia Kirchner y sus relaciones comerciales con empresarios que tuvieron contratos con el Estado.

En total hay 19 acusados, entre ellos Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

La acusación sostiene que, a través de las sociedades Hotesur y Los Sauces, se habrían canalizado fondos provenientes de empresarios vinculados con la obra pública y otros negocios estatales. Esas hipótesis serán ahora sometidas a discusión y prueba durante el juicio oral.

Cómo continuará el proceso

El tribunal dispuso inicialmente un esquema de tres audiencias semanales, previstas para los lunes, viernes y sábados, con el objetivo de darle continuidad a un expediente de gran volumen.

Las causas reunían originalmente más de 300 testigos, aunque las partes acordaron reducir esa cantidad para agilizar el desarrollo del proceso.

El comienzo del juicio abrirá así un nuevo capítulo judicial para Cristina Kirchner y marcará, además, la primera vez que Máximo Kirchner afrontará un juicio oral como acusado.