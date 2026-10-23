Añatuya se prepara para un fin de semana lluvioso: clima incierto para hoy Viernes 23 de octubre de 2026

El clima en Añatuya se presenta cubierto y con posibilidad de lluvias irregulares. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 23 grados Celsius en los próximos días.

Hoy 08:21

En Añatuya, la jornada de hoy se caracteriza por un clima cubierto y fresco, con una temperatura actual de 19.8 °C, que se siente como 18.8 °C. La alta humedad del 94% y el viento de 21.6 km/h del sur contribuyen a que los añatuyenses sientan un ambiente algo incómodo.

Para hoy, se anticipan lluvias irregulares en las cercanías, con una mínima que rondará los 19.3 °C y una máxima de 23.1 °C. Este clima inestable podría afectar las actividades al aire libre de los habitantes, quienes deberán estar preparados para la posibilidad de precipitaciones.

De cara al fin de semana, el pronóstico para mañana es de un día cubierto, donde las temperaturas oscilarán entre los 15.4 °C y 23.7 °C. Los añatuyenses deben tener en cuenta que, aunque no se espera lluvia, el cielo permanecerá mayormente nublado.

El domingo, sin embargo, se presentará un cambio notable en el clima, ya que se prevé un día soleado con temperaturas mínimas de 13.5 °C y máximas que alcanzarán los 24.6 °C. Esta mejora en las condiciones climáticas permitirá a los añatuyenses disfrutar de un día más despejado y cálido.

En resumen, para hoy, los añatuyenses deben estar listos para un clima variable y potencialmente lluvioso, con temperaturas mínimas de 19.3 °C y máximas de 23.1 °C. Los próximos días seguirán trayendo cambios, con un sábado cubierto y un domingo soleado en el horizonte.

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