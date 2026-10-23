Charli XCX se suma a la nueva película de Martin Scorsese junto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

La cantante tendrá una participación en What Happens at Night, un drama psicológico gótico dirigido por el cineasta estadounidense. El elenco también incluye a Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris.

Hoy 07:43

Charli XCX formará parte de What Happens at Night, la próxima película de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Según informó el medio especializado Variety, la cantante tendrá una participación en la producción, aunque los detalles de su personaje se mantienen bajo reserva.

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El proyecto, producido por Apple y StudioCanal, es descrito como un drama psicológico gótico. La historia sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño pueblo europeo para adoptar un bebé. Sin embargo, a medida que la pareja intenta concretar la adopción, comienza a descubrir que sabe cada vez menos sobre sí misma.

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Además de DiCaprio, Lawrence y Charli XCX, el elenco contará con las actuaciones de Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris. Por el momento, no se anunció una fecha de estreno.

La incursión de Charli XCX en el cine

La participación en la película de Scorsese se suma a una etapa de creciente actividad cinematográfica para la intérprete de Brat, que durante los últimos dos años participó en siete películas, de acuerdo con Variety.

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Entre sus proyectos recientes se encuentra The Moment, un falso documental dirigido por Aidan Zamiri, colaborador habitual de la cantante, que aborda con ironía el éxito comercial alcanzado por su álbum Brat.

Charli XCX

El cine también ocupa un lugar central en su más reciente trabajo discográfico, Music, Fashion, Film, cuya portada reúne imágenes vinculadas a distintas expresiones artísticas, entre ellas las del propio Scorsese, el músico John Cale y el diseñador Marc Jacobs.

La colaboración entre la artista y el director ya había trascendido el ámbito cinematográfico a través de la portada del álbum. Ahora, su incorporación a What Happens at Night marcará un nuevo capítulo en el acercamiento de Charli XCX a la industria del cine.

Para Scorsese, la película será su siguiente largometraje después de Killers of the Flower Moon (2023), también protagonizada por DiCaprio, que recibió diez nominaciones a los premios Oscar, incluida la de mejor película.

La producción todavía no tiene fecha de estreno confirmada, y tampoco se dieron a conocer detalles sobre la participación de Charli XCX en la trama.