Murió el escritor y cineasta japonés Ryu Murakami a los 74 años

Su primera novela vendió más de 3,5 millones de ejemplares y obtuvo dos importantes premios literarios de Japón.

Hoy 07:25

El escritor y cineasta japonés Ryu Murakami murió a los 74 años, según informó su editorial, Gentosha, a través de un comunicado publicado en su sitio web. El autor falleció el 17 de octubre de 2026 en su domicilio.

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“Expresamos nuestras más profundas condolencias y compartimos esta noticia”, señaló la editorial. También precisó que el funeral se realizó en una ceremonia privada, exclusivamente para la familia, y que, por voluntad de sus allegados, no se recibirán visitas de condolencia, ofrendas económicas, flores, telegramas ni otros obsequios.

Nacido en 1952 en la prefectura de Nagasaki, Murakami debutó en la literatura en 1976, cuando todavía era estudiante universitario, con Azul casi transparente (Almost Transparent Blue). La novela recibió el Premio Gunzo para Nuevos Escritores y el 75.º Premio Akutagawa, dos reconocimientos que marcaron el comienzo de su trayectoria literaria.

La obra se convirtió en un éxito editorial y vendió más de 3,5 millones de ejemplares entre sus ediciones de tapa dura y bolsillo. En 1980, el escritor obtuvo el tercer Premio Noma para Nuevos Autores por Coin Locker Babies, otra de sus novelas destacadas.

Su trayectoria como escritor y cineasta

Además de su trabajo literario, Murakami escribió y dirigió adaptaciones cinematográficas de varias de sus propias obras. Entre ellas se encuentran Tokyo Decadence, centrada en las experiencias de mujeres en Tokio durante la burbuja económica japonesa, y Kyoko, que relata la relación de una joven japonesa con un militar cubano-estadounidense destinado en el país.

En 1994 publicó A World Five Minutes Later, una novela ambientada en una realidad alternativa en la que Japón no se había rendido durante la Segunda Guerra Mundial. Tres años después, recibió el 49.º Premio Literario Yomiuri por In the Miso Soup.

Murakami también desarrolló una trayectoria vinculada a la televisión. Se desempeñó como entrevistador principal del programa de entrevistas sobre economía y negocios Cambrian Palace, emitido durante años por TV Tokyo.

Con una obra que abarcó la narrativa y el cine, Murakami construyó una carrera reconocida dentro de la literatura japonesa contemporánea, desde el impacto de su debut hasta sus posteriores novelas y proyectos audiovisuales.