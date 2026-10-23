El Papa suspendió su visita a Asís por indicación médica mientras continúa su recuperación

Los médicos desaconsejaron el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre como medida de precaución.

Hoy 07:43

El papa León XIV suspendió la visita que tenía prevista realizar a Asís el próximo 27 de octubre, luego de que sus médicos le recomendaran evitar el traslado en helicóptero debido al poco tiempo transcurrido desde la cirugía de pulmón a la que fue sometido.

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La decisión fue comunicada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que informó además que el Pontífice se realizó una radiografía de tórax de control como parte del seguimiento de su recuperación.

“El examen confirmó su excelente evolución postoperatoria”, señalaron el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora en el parte médico difundido por el Vaticano.

Pese a la buena evolución, los especialistas consideraron prudente evitar el viaje. “Dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre”, indicaron.

No participará del encuentro en Asís

León XIV tenía previsto asistir al encuentro “Paz desarmada y desarmante”, organizado para conmemorar el 40º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II.

Aunque no estará presente de manera presencial, la Santa Sede adelantó que el Papa enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, representantes religiosos e invitados.

Desde el Vaticano destacaron que el Pontífice mantiene su respaldo al diálogo y a la búsqueda de la paz, especialmente en un contexto internacional marcado por distintos conflictos.

Cómo sigue su recuperación

León XIV fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, luego de que se detectara un nódulo en el pulmón derecho.

Tras la intervención, los estudios confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma localizado, por lo que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Los médicos indicaron posteriormente que no será necesario realizar un tratamiento adicional, ya que la enfermedad se encontraba localizada.

Desde que recibió el alta, el Papa retomó progresivamente sus actividades, entre ellas el rezo del Ángelus y la audiencia general en la plaza de San Pedro.

La gira por Sudamérica sigue prevista

Mientras continúa su recuperación, el Vaticano mantiene los preparativos para la próxima gira por Sudamérica, programada para noviembre.

El itinerario contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, en una agenda que incluye múltiples actividades, traslados y encuentros.

Por el momento, la suspensión del viaje a Asís responde a una medida preventiva y no implica cambios anunciados en la gira sudamericana.