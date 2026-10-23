Flor Vigna reveló cuánto tiempo lleva sin tener sexo y confesó que quiere volver a enamorarse

La bailarina habló de su presente sentimental en una charla con Tomás Mazza, contó que volvería a contactar a una expareja y se refirió a los rumores de romance que surgieron tras su paso por un reality mexicano.

Hoy 07:33

Flor Vigna reveló que lleva entre tres y cuatro meses sin tener relaciones sexuales y aseguró que tiene ganas de volver a enamorarse. La artista habló sobre su intimidad durante una conversación con el influencer Tomás Mazza, en la que también se refirió a sus exparejas y evitó dar detalles sobre un posible interés amoroso surgido durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

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La charla comenzó cuando Mazza le preguntó si volvería a hablar con alguno de sus exnovios. “Yo, mmm, sí, con un ex volvería a hablar”, respondió Vigna, aunque prefirió no revelar de quién se trataba cuando el entrevistador mencionó a Luciano Castro y Nicolás Occhiato.

Durante el intercambio, la bailarina bromeó sobre la posibilidad de mantener vínculos con exparejas y utilizó el término “migajera” para referirse a quienes retoman el contacto con alguien a pesar de extrañarlo o no recibir la misma respuesta.

El momento más personal llegó cuando habló de su vida sexual y de cómo transita este período sin relaciones íntimas.

“La verdad, no, hace cuatro meses que no... Cuatro o tres meses que no tengo sexo. Pero se siente bien la vida sin sexo también. Estás como menos bol... Pero me puede el amor. Tengo ganas de amor”, expresó.

Cuando Mazza la definió como una persona enamoradiza, Vigna aclaró que no está dispuesta a iniciar una relación con cualquiera: “No de cualquier boludo”.

Los rumores de romance tras su paso por México

Durante la conversación, la artista también fue consultada sobre su experiencia en el reality mexicano y sobre la posibilidad de haberse enamorado de alguno de los participantes. Sin embargo, evitó profundizar en el tema.

“No vamos a hablar de eso. Fue, fue difícil porque era un, un reality”, respondió. Cuando Mazza mencionó a un participante al que había visto cerca de ella, Vigna aclaró que era mexicano y pidió cambiar de tema.

Las declaraciones se produjeron después de que la bailarina fuera vinculada con Gibrán Zavala Othón, entrenador de boxeo y sobrino del cantante mexicano Yahir. Ambos se encontraron en Ciudad de México para compartir una práctica de esa disciplina, luego de haber manifestado interés en conocerse.

El entrenamiento tuvo lugar el jueves 15 de octubre. Antes de la actividad, Zavala Othón anticipó el encuentro en sus historias de Instagram. Más tarde, Vigna publicó una fotografía junto al entrenador con el mensaje: “Hoy se entrenó duro con Gibrán”. Él compartió la publicación y comentó: “Estuvo pesado el entrenamiento”.

Las imágenes despertaron especulaciones entre sus seguidores. Además, Vigna reconoció que se había sentido nerviosa durante la convivencia, mientras que el entrenador la elogió públicamente y la calificó como “un 10” y “muy guapa”.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó una relación sentimental. Mientras continúan los rumores, Vigna dejó en claro en su charla con Mazza que está dispuesta a volver a enamorarse, aunque sin apurarse a elegir a una nueva pareja.