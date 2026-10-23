Luciana Salazar confesó que quiere volver a estar en pareja y reveló qué busca en un hombre

La modelo respondió preguntas de sus seguidores en Instagram, habló sobre la diferencia de edad que prefiere y explicó por qué la paciencia y la perseverancia son claves para conquistarla.

Hoy 07:17

Luciana Salazar reconoció que tiene ganas de volver a estar en pareja y detalló cuáles son las características que busca en un hombre para iniciar una relación. La modelo habló sobre su presente sentimental a través de Instagram, donde respondió distintas preguntas de sus seguidores.

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La mediática publicó una invitación para que los usuarios le hicieran consultas y, horas después, compartió algunas de sus respuestas. En ese intercambio, contó que durante los últimos años se dedicó a cuidar mucho su vida privada, pero que ahora está dispuesta a disfrutar de un nuevo vínculo amoroso.

“Qué preguntaaaa. Sí, tengo ganas con la persona que me queme la cabeza”, respondió cuando le preguntaron si quería ponerse de novia.

Luego, explicó que disfruta especialmente de esa etapa de las relaciones y que actualmente se animaría a vivirla sin culpa. Sin embargo, advirtió que es exigente a la hora de elegir a alguien: “Disfruto mucho del noviazgo y, ahora que no tengo culpa, me animaría y lo re disfrutaría. Reconozco que soy muy exigente a la hora de elegir a esa persona. Por eso, conmigo, mucha paciencia”.

En ese sentido, remarcó que la perseverancia es una de las cualidades que más valora. “Me tomo mi tiempo para conocer bien. Los que ganan conmigo son los perseverantes”, afirmó.

Qué diferencia de edad prefiere y cuáles son sus requisitos

Salazar también respondió una consulta sobre la edad que debería tener su próxima pareja. Aunque contó que tuvo relaciones con hombres de distintas edades, aseguró que prefiere a alguien mayor que ella.

“La verdad es que los prefiero más grandes. Lo menor que tuve fue hace como cuatro años, uno que era 20 años menor que yo”, explicó. También recordó que, en otra oportunidad, estuvo con un hombre 25 años mayor.

De todos modos, precisó cuál sería su preferencia actual: “Para mí, lo ideal sería uno 5 o 10 años mayor para estar en pareja”.

Al describir las cualidades que debería tener el hombre que la conquiste, la modelo enumeró varios requisitos. Entre ellos, destacó la admiración, el cariño, la sensibilidad y la capacidad de sorprenderla.

“Soy exigente. Pero admirarlo sobre todo. Amoroso (ya que yo soy muy dulce y franelera). Paciente, sensible (conmigo). Que me sorprenda (amo las sorpresas). Que le guste mucho disfrutar la vida. Que no sea orgulloso (los orgullosos conmigo no prosperan porque yo lo soy)”, detalló.

Además, sostuvo que busca un hombre con carácter y que mantenga un perfil bajo. “Que sea bien macho y con los pantalones bien puestos. Perfil bajo (no me gustan los que van en búsqueda de una famosa)”, agregó.

Por último, volvió a insistir en que la paciencia es fundamental para construir una relación con ella. Al responderle a un seguidor que se definió como paciente y poco orgulloso, Salazar afirmó: “Eso es fundamental. Si no, no hay forma que prospere. Y la paciencia conmigo es todo”.

Como ejemplo, contó que algunos de los hombres con los que logró establecer un vínculo fueron aquellos que respetaron sus tiempos. “Los que han llegado a buen puerto conmigo fueron los que me supieron esperar y entender mis tiempos de conocimiento. Uno en particular hasta un año me esperó”, concluyó.